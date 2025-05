Il maxi buco dell’Inrca. È scontro sull’accordo con la Regione Calabria

L’accordo secondo il quale la Regione Calabria dovrebbe riaccollarsi il debito dell’Inrca di Cosenza "è solo una lista di buoni propositi. Non indica né le somme, né i tempi, né le modalità di restituzione dei debiti accumulati dalla sede calabrese dell’istituto". Sul maxi buco dell’Inrca torna la consigliera regionale dem, Micaela Vitri, che col gruppo del Pd in Consiglio regionale per prima ha sollevato il problema del debito accumulato dall’Inrca di Cosenza, "stimato in quasi 20 milioni". Il Pd sostiene infatti che lo schema di accordo tra le due Regioni (approvato nei giorni scorsi dalla giunta regionale delle Marche) "non è un atto transattivo. Non contiene alcun riferimento alla massa debitoria, non quantifica il debito, né stabilisce quando sarà saldato, né come. È un proposito buono, giusto, ma che non dà nulla di concreto".

"In passato – dice la capogruppo dem, Anna Casini – la giunta precedente, per sanare i debiti dell’Inrca della Calabria, ha fatto un accordo transattivo, con tanto di Iban dove versare i soldi. Oggi non c’è alcun impegno, nero su bianco, né della Regione Marche, né della Regione Calabria". La richiesta del Pd è chiara. "La giunta quantifichi il debito, dica quando sarà saldato e come – incalza Casini –, perché si rischia che pesi sull’Inrca con effetti devastanti, soprattutto per mancati investimenti e cure rivolte agli anziani sul territorio".

"Ma non c’è nessun tipo di incertezza, nel modo più assoluto – ribatte l’assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini –. Le prestazioni sono remunerate secondo quanto previsto per tutte le Regioni, quando si parla di mobilità sanitaria. È un criterio generale: se una Regione eroga prestazioni per conto di un’altra, queste sono rimborsate. Quindi, non c’è nulla di nuovo nell’accordo tra Marche e Calabria. Il problema era emerso durante il periodo del Covid, quando le prestazioni si erano ridotte drasticamente, ma i costi per mantenere la struttura restavano invariati. L’accordo, però, prevede che la Calabria rimborsi tutte le spese sostenute dalle Marche. E il pagamento avverrà nel momento in cui la Regione Calabria ripartirà il fondo sanitario tra le sue aziende: in quell’ambito rientreranno anche le prestazioni garantite dalle Marche". "La Calabria – aggiunge – inizialmente non aveva inserito i crediti della Regione Marche in bilancio, ma non c’è mai stata la volontà di non adempiere, anche perché non hanno mai contestato la nostra richiesta. Anzi, da parte loro c’è sempre stata la massima collaborazione e lealtà istituzionale".