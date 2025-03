Il nodo Beko: "Tenuta sociale messa alla prova"

COMUNANZA (Ascoli)Un centinaio di esuberi a Comunanza e 250 circa nel fabrianese (68 lavoratori del sito di Melano e 180 impiegati). Su questi numeri si concentrerà l’ennesimo round relativo alla vertenza Beko, in programma venerdì mattina alle 10.30 al ministero delle imprese e del Made in Italy. L’obiettivo delle rappresentanze sindacali, ovviamente, ma anche del Governo, è far sì che il numero delle persone che rischiano il posto di lavoro possa diminuire drasticamente.

Il ‘braccio di ferro’ con la multinazionale turco-americana, però, si preannuncia piuttosto serrato, visto che è stato già fissato un secondo incontro, nel giro di pochi giorni, per il 18 marzo.

Sul caso Beko, intanto, è sceso in campo anche Andrea Orlando, ex ministro del Lavoro e attuale responsabile delle politiche industriali del Pd. L’onorevole, infatti, ieri mattina ha svolto un sopralluogo a Comunanza, nel Piceno, incontrando il sindaco Domenico Sacconi e la Rsu. Nel pomeriggio, poi, si è spostato a Fabriano per un altro incontro sulla crisi delle cartiere Fedrigoni. Tappa anche a Cerreto D’Esi, in provincia di Ancona, per una visita alla Mann+Hummel.

"Su vertenze come quella di Beko chiediamo che si scoprano le carte perché c’è una filiera che, se riqualificata, ha ancora sbocchi – ha sottolineato Orlando –. Sono convinto che ci sia ancora una prospettiva industriale per il settore. Ma vogliamo sapere se questa è intenzione anche del Governo e quali iniziative possono aiutare a far scoprire le carte. Qui non c’è solo un tema di presenza industriale ma di tenuta sociale per l’impatto che una vertenza come questa ha in un’area interna come Comunanza. Vogliamo una battaglia unitaria con tutti i lavoratori e con tutti gli amministratori per mantenere i livelli occupazionali e difendere le prospettive industriali".

Presente anche l’onorevole Augusto Curti, ex sindaco di Force e anch’egli parlamentare del Pd. "La presenza di Orlando dimostra l’attenzione del Partito Democratico sulla vertenza Beko, una battaglia nella quale siamo tutti uniti per cercare la giusta soluzione – ha spiegato Curti -. È fondamentale mantenere accesi i riflettori sulla questione e anche in Parlamento stiamo facendo il possibile perché la proposta della multinazionale è ancora inaccettabile. Sia per Comunanza che per Fabriano, ovviamente, perché è necessario salvaguardare la produttività".

Matteo Porfiri