Il Paese degli autovelox: "Nessuno come l’Italia, nel dubbio fate ricorso"

"L’Italia è il paese al mondo che ha più autovelox e non c’è nessuna legge che ne vieti l’utilizzo nonostante questi apparecchi non siano omologati (la competenza sarebbe del Ministero Made in Italy) ma solo approvati (Ministero dei Trasporti)". Il presidente dell’associazione Globoconsumatori, Mario Gatto, consulente della Commissione Trasporti della Camera, spiega che contro gli autovelox gli automobilisti hanno un solo modo di tutelarsi: "Fare ricorso". E ancora Gatto: "Ci sono sei ordinanze della Cassazione che sanciscono l’obbligo di omologazione per gli apparecchi di rilevamento ma c’è un vuoto legislativo che dura da decenni. In 33 anni non si è riusciti a fare una legge che definisca le procedure per il regolamento di omologazione". Sui pronunciamenti della Cassazione pone l’attenzione anche l’avvocato Luca Rodolfo Paolini, ex parlamentare, che sta seguendo diversi cittadini ‘colpiti’ dagli autovelox: "La Suprema Corte di Cassazione ha ribadito, per la terza o quarta volta che le macchine non omologate – compresi i ‘velocar’ che usano i Comuni di Fano e Pesaro - sono illegittime e i relativi verbali vanno annullati". Secondo Paolini: "In un Paese normale sarebbero stati già spenti. In Italia si fa finta di nulla confidando sul fatto che su 100 multati 97 pagano. Questo permette ai Comuni nel 97% dei casi di incassare le multe. E comunque anche in caso di ricorso, i Comuni non pagano le spese legali perché i giudici le compensano". Da parte del presidente Gatto, inoltre, arriva l’invito a non confondere l’omologazione con la rendicontazione degli impianti esistenti voluta recentemente dal Ministero delle Infrastrutture e a cui da ottobre sono tenute le pubbliche amministrazioni. "L’autovelox 33 anni fa – ricorda Gatto – fu concepito per prevenire e non per reprimere ma gli impianti sono improvvisamente proliferati in coincidenza con l’abolizione di Ici e Imu. Le pubbliche amministrazioni, però, non possono continuare a spremere gli utenti della strada, tra cui ci sono tante persone che lavorano: Roberto Betti (vedi artoicolo a destra; ndr) è uno di questi". Poi Gatto fa l’esempio di Comuni come Gambolò in provincia di Pavia dove sono stati emessi 62mila verbali in 3 mesi "perchè – spiega – senza avvisare gli automobilisti sono stati sostituito i cartelli stradali con i limiti di velocità portati da 90 a 70 e poi 50 km all’ora in pochi giorni. Situazioni simili si sono verificate in Veneto, a Cadoneghe con 54mila verbali e Torri Del Benaco con 52 mila multe in soli due mesi". Situazioni estreme, con gli autovelox "utilizzati solo a scopo pecuniario e questa penso sia stata una delle ragioni che ha portato il ministro alle Infrastrutture Salvini ad intervenire" e a chiedere la rendicontazione sui proventi delle sanzioni e la loro destinazione.