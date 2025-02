Il paese meno popolato: "Residenti dimezzati negli ultimi trent’anni"

MONTE CAVALLO (Macerata) "Mi è capitato di accompagnare in auto gli anziani a fare visite mediche nei Comuni vicini. Bisogna ascoltare i sindaci delle aree interne, questa è la prima linea". Pietro Cecoli è il sindaco di Monte Cavallo, il più piccolo Comune delle Marche e tra gli ottanta meno popolati d’Italia. Un centinaio di residenti, undici frazioni e le poste. Alimentari, bar e ristorante ancora ci sono. Nessun medico, nessuna farmacia e nessuna banca. Dal 1990, amministra questo piccolo paese montano del Maceratese, nel cratere del terremoto del 2016.

Sindaco, quanto ha visto cambiare il Comune negli anni? "Molto, il problema è che per le aree interne non ci sono mai abbastanza fondi. Portare una famiglia a vivere qui non è così semplice. Sapete cosa significa stare in montagna, in frazioni a mille metri sopra il livello del mare dove mancano i trasporti? Io ad abitare qui sono venuto da ragazzino e mi sono abituato. Però, quando ho iniziato ad amministrare, eravamo oltre 200".

I piccoli Comuni in Italia sono 5.500, il 69% del totale, e hanno il 17% dei residenti. "E ora ci hanno tolto anche i fondi. Noi li abbiamo sempre spesi, circa 60mila euro all’anno per l’efficientamento energetico, i dissesti, l’illuminazione pubblica e le strade. Ossigeno per un Comune piccolo come il nostro. Servirebbe una cabina di regia che studi le nostre realtà, ma non con la teoria. Qui se non hai l’automobile, non fai niente. Ma non tutti gli anziani guidano".

Ha mai visto nascere bambini nel suo Comune? "Quattro miei nipoti e qualche altro bimbo. Ministri e onorevoli dovrebbero venire in queste piccole realtà per vedere come si vive. Quando nevica, aiuto i cittadini a spalare. Servirebbero persone per le frazioni, per aiutare i residenti, ma questi servizi il Comune non può pagarli. E dopo il sisma le persone che avevano la seconda casa non vengono più. Hanno paura".

Il turismo e la ricostruzione come stanno andando? "Il commissario Castelli sta dando una forte spinta alle aree interne, ma non vorrei che si costruissero cattedrali nel deserto. Quanto al turismo, la nostra ricchezza sono i sentieri. Da qui passano il Sentiero Italia e il Sentiero Europa. C’è gente che viene a camminare qua durante la settimana. Proprio per questo vorremmo allestire un punto tappa negli alloggi disabitati".

