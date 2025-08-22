Il patto Ricci-5 Stelle: "Noi siamo la garanzia del vero cambiamento"

Non solo sanità di prossimità e no al termovalorizzatore, Movimento 5 Stelle e Matteo Ricci irrobustiscono l’accordo in vista delle elezioni regionali se due temi condivisi a livello nazionale per allargare i confini: "Una volta al governo delle Marche, nel primo consiglio regionale presenteremo la mozione per riconoscere lo Stato di Palestina. E poi nelle Marche il 29 settembre nessuno potrà lavorare senza un salario minimo garantito di 9 euro l’ora. Come vedete _ ha detto Matteo Ricci, candidato presidente della coalizione a 7 liste del centrosinistra _ i punti di contatto con il Movimento non sono pochi, anzi sono sempre di più e coinvolgono temi come l’ambiente, dalla raccolta differenziata dei rifiuti al cambiamento climatico. Con loro ho lavorato bene a Pesaro ai tempi dell’amministrazione comunale, succederà anche alla guida delle Marche. Una coalizione così larga e unita il centrosinistra non l’ha mai avuta, la differenza l’ha fatta il programma condiviso. Un ringraziamento particolare va a Marta Ruggeri, consigliera regionale uscente, per le sue battaglie portate avanti assieme al Partito Democratico".

Le distanze di visione e di valori tra Dem ed ex grillini si assottigliano sempre di più. È stato curioso ieri il cambio di palcoscenico, davanti alla sede elettorale di Matteo Ricci, sotto la Galleria Dorica, in cui per un attimo si sono mescolati i rappresentanti di Italia Viva e quelli del Movimento 5 Stelle: cane e gatto a livello nazionale, uniti e con un solo obiettivo alla periferia di Roma: "Nessun disaccordo _ ha confermato Marta Ruggeri _, le prove generali col Pd le abbiamo fatte negli ultimi cinque anni in Consiglio. Sono contenta di come Matteo Ricci si sta spendendo e della comunione d’intenti. La nostra è una squadra di candidati forte e competente".

Chi ha lavorato fitto dietro le quinte per smussare gli angoli è stato Giorgio Fede, coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle: "Abbiamo sottoscritto il programma dopo un passaggio nella nostra base democratica. Il responso è stato positivo con l’82% dei voti favorevoli, un grande risultato. Ora siamo formalmente con Ricci, per la discontinuità col passato". Ecco la lista completa del Movimento 5 Stelle, provincia per provincia. Ancona: Sergio Romagnoli, Ivana Camilletti, Francesco Prosperi, Daniela Pieragostini, Damiano Ragnini, Rosanna Moretti, Ruggero Fittaioli, Annamaria Mazzoni, Giacomo Furlani. Ascoli Piceno: Massimo Tamburri, Dora Cruciani, Antonio Riccio, Maria Uva. Fermo: Stefano Fortuna, Silvana Emili. Macerata: Roberto Cherubini, Jacqueline Diaz, Domenico Luciani, Natascia Dernowski, Monaldo Moretti, Alessandra Giuggioloni. Pesaro e Urbino: Marta Ruggeri, Lorenzo Lugli, Francesca Frenquellucci, Giovanni Fontana, Giovanna Bruscolini, Pierluigi Ferrato, Mattia Galeazzi.