Il pressing su Calcinaro : "Per ora ho declinato, ma non chiudo la porta"

Paolo Calcinaro, sindaco civico di Fermo e vicepresidente di Anci Marche, dicono che Fratelli d’Italia e Lega le abbiano già chiesto di candidarsi alle elezioni regionali, altri forse glielo chiederanno. Che cosa risponde? "Ammetto di avere ricevuto proposte di candidatura, ma ho declinato. Gliela dico chiara: pur nel massimo rispetto per tutti i partiti, non penso che la politica sia un taxi. Ecco, diversamente da molti altri, non ho bisogno di trovare una collocazione conveniente, magari con l’elezione sicura, che tuttavia sia lontana dalla mia storia e da alcuni miei convincimenti. Penso anche di dover onorare fino in fondo l’impegno preso con la maggioranza e i cittadini che mi hanno votato affinché fossi il sindaco di Fermo. Ma certo, anche la rappresentatività della città sarebbe importante. Da molti anni non ha un rappresentante in Consiglio regionale".

Che giudizio dà del governatore Acquaroli e della giunta di centrodestra? "Faccio una premessa: ho un ottimo rapporto con Francesco Acquaroli, credo sia franco e onesto da ambedue le parti. Quanto al giudizio, devo darlo in funzione della città e non posso non rilevare che negli ultimi anni ci sia stato un impegno maggiore rispetto alla precedente amministrazione regionale (di centrosinistra, governatore Luca Ceriscioli, ndr). Detto questo, non è ancora sufficiente, tuttavia, a colmare i gap storici che sconta la nostra provincia. E aggiungo: sul giudizio relativo alla vecchia amministrazione di centrosinistra pesa anche un fatto molto grave, cioè l’esclusione della città di Fermo dal cratere del terremoto, assecondata dal presidente, nonostante avesse gli stessi danni di un capoluogo di provincia come Macerata. E questo è un dato oggettivo, incontrovertibile".

E di Matteo Ricci che idea si è fatto? "È stato un bravo amministratore locale, credo sia fuori di discussione, ma anche per la distanza non abbiamo avuto molte occasioni di collaborazione, come invece è accaduto con i sindaci di Macerata e di Ascoli, ad esempio, per il terremoto e i vari progetti legati agli Iti urbani".

Dunque è da escludere un suo impegno in vista delle elezioni regionali? "No, non voglio chiudere in assoluto nessuna porta, né vorrei passare come il voltagabbana di turno, e poi bisogna anche fare i conti con delle dinamiche politiche che non dipendono soltanto da me. Ecco, preferirei concentrarmi sulla città, questo sì, per dare continuità al lavoro fatto, anche se qualcuno continua a dirmi che questa continuità può essere portava avanti anche in Regione".

Tra centrodestra e centrosinistra chi sceglie il civico Calcinaro? "Ho bene in mente chi scegliere, ma anche per rispetto di chi ho intorno, in maggioranza, preferisco non dirlo. Mi sembra prematuro, anche perché vorrei vedere quali sono i candidati del territorio".

A proposito, sa che tra i candidati potrebbero esserci il vicesindaco Mauro Torresi, con il centrodestra, e dall’altra parte Francesco Trasatti, presidente del Consiglio comunale? "Guardi, per quel che mi riguarda non pongo veti per nessuno, ma mi sembra ovvio che poi ci sarebbe da riflettere sulla compatibilità con un governo civico".