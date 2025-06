Il rapporto della Banca d’Italia. Attività economica resta debole: "Ma segnali di ripresa nel 2025"

Nel 2024 l’attività economica delle Marche si è mantenuta debole. Lo attesta il rapporto annuale della Banca d‘Italia – presentato ad Ancona – secondo cui "gli sviluppi recenti dell‘economia marchigiana si collocano in un quadro di medio periodo caratterizzato da perduranti difficoltà rispetto al Paese nel complesso". "Per l‘indicatore trimestrale dell‘economia regionale elaborato da Bankitalia – ha spiegato l’economista Davide Dottori (divisione analisi e ricerca territoriale) –, nel 2024 l‘attività economica è cresciuta in termini reali dello 0,4%, meno che in Italia (0,7%) e in linea con quanto registrato l‘anno prima". Il calo dell‘attività industriale – stima Bankitalia – è proseguito nel 2024, con una riduzione del fatturato che ha interessato sia le imprese di minori dimensioni che quelle più grandi, risultando particolarmente diffusa tra le più orientate all’export, in concomitanza con la flessione delle esportazioni. Nel 2024, infatti, l’export si è ridotto quasi del 30% a prezzi correnti, specie per effetto del calo delle vendite di prodotti farmaceutici (-8,7% esclusi i farmaceutici). "L’indicatore che misura l’andamento dell’economia regionale ha continuato a collocarsi su valori prevalentemente negativi – spiega Bankitalia –. La debolezza si è attenuata nell’ultima parte del 2024, ma da stime basate su dati ancora provvisori emergono segnali di miglioramento nei primi mesi del 2025".

Bene le costruzioni trainate da cantieri Pnrr, ricostruzione post sisma e alluvione, le compravendite immobiliari sono aumentate con la riduzione dei tassi di interesse. Nei servizi l’attività ha tenuto, le presenze turistiche sono rimaste su livelli elevati nel confronto storico, sostenute dalla crescita significativa dei flussi di stranieri. In base ai dati dell’Osservatorio sul turismo della Regione, le presenze turistiche sono in linea con il 2023 (+0,4%): all’incremento della componente straniera si è contrapposta la flessione di quella italiana, che resta quota predominate. La dinamica è stata debole nella prima parte dell’anno, ma ha ripreso slancio nell’ultimo trimestre; ad agosto, mese in cui si concentra più di un quarto dei pernottamenti, sono aumentati del 2% sullo stesso mese del 2023.

Per Bankitalia, la fase ciclica sfavorevole e un contesto pervaso da incertezze hanno scoraggiato gli investimenti, col credito bancario che ha continuato a diminuire, riflettendo la domanda modesta. "Nel 2024 l’occupazione ha continuato a crescere in misura inferiore della media nazionale – ha detto l’economista Laura Sigalotti –. Il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al 5,1% rispetto al 6,5% italiano. Le richieste di accesso agli strumenti di integrazione salariale sono cresciute in modo significativo, specie per meccanica e moda. Il reddito delle famiglie è cresciuto, sostenuto da ripresa delle retribuzioni e moderato aumento dell’occupazione. Il potere d’acquisto è tornato a crescere, sostenuto in particolare dalla riduzione dell’inflazione. Secondo le nostre stime, la dinamica dei consumi in regione è stata positiva. Nel 2024, mutui per l’acquisto di abitazioni e depositi bancari di famiglie e imprese sono tornati a crescere".

L’ammontare dei depositi bancari a fine 2024 è pari a 41.252 milioni, con un aumento dello 0,9% rispetto all’anno prima. In flessione i prestiti bancari, che hanno raggiunto l’ammontare di 29.763 milioni (-2,7%). La propensione al risparmio dei marchigiani è evidenziata anche dai titoli in custodia, che erano pari alla fine dell’anno scorso a 23.862 milioni con un incremento dell’11,9% rispetto al 2023.