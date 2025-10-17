Il recordman: "Io, 64 violazioni in 45 giorni"

Fano è tra i Comuni della regione che dal 2023 ad oggi ha registrato i maggiori incassi dalle multe. Ne sa qualcosa Roberto Betti di Fano che, in un mese e mezzo, di contravvenzioni ne ha accumulate 64 ma, con il supporto dell’associazione Globoconsumatori, è riuscito ad ottenere il loro annullamento vincendo i ricorsi davanti al Giudice di Pace. Sotto accusa gli autovelox installati dall’amministrazione comunale a giugno 2022 su due importanti e trafficate strade, la Statale Adriatica Sud e la via Flaminia.

Betti, dove e quando le sono state elevate le multe? "Sono contravvenzioni fatte in prossimità degli autovelox presenti sulla Statale Adriatica Sud, all’altezza del quartiere di Metaurilia, e sulla via Flaminia, nella frazione di Cuccurano. Mi è capitato circa un anno e mezzo fa, mentre facevo la consegna delle paste, di superare di notte, di pochi chilometri, il limite di velocità dei 50. Nel momento delle consegne c’è sempre una certa fretta ma non non sono mai andato oltre i 60 km orari. Tra l’altro tutto questo è accaduto in un momento in cui sembrava che il Comune avesse deciso di spegnere gli autovelox perchè non a norma".

Lei ha fatto ricorso e ha vinto? "Si certo e il Comune di Fano, ha presentato appello contro un ricorso contenente 5 verbali. Non è chiaro quale sia la loro strategia visto che la Cassazione in più occasioni si è espressa sulla illegittimità degli autovelox non a norma. Inoltre tanti automobilisti – mi è capitato di vederlo personalmente – transitano su quelle strade a 120-130 km all’ora per poi frenare di colpo in prossimità dei cartelli che annunciano la presenza degli autovelox: non penso che questo sia il modo migliore per evitare gli incidenti stradali".

Quanto ha speso per difendersi? "Circa 2000 mila euro mentre le multe complessivamente mi sarebbero costate 16-18 mila euro. Tenga conto che gli importi delle contravvenzioni notturne sono ben più alti di quelle elevate di giorno. Dovevo per forza trovare una soluzione. Adesso dovrò pagare altri 4-500 euro per difendermi dagli appelli del Comune".

Lei pensa che la segnaletica stradale sia sufficientemente d’aiuto agli automobilisti per il rispetto del codice della strada? "Assolutamente no, spesso i cartelli sono carenti e alcune volte anche nascosti dietro le piante. Certo tutti dovrebbero sapere che nei centri abitati c’è il limite dei 50".

Dopo la brutta esperienza delle 63 multe, ora come si comporta in prossimità degli autovelox? "Cerco di non superare mai i 45 km all’ora. Prima di quelle multe non mi era mai stato elevato un verbale. Sono stato indotto a sbagliare perchè pensavo che l’impianto fosse spento, questa era l’informazione che circolava allora".

Anna Marchetti