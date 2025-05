Il ritorno del tartufo. Benedette piogge: "Produzione al top"

ACQUALAGNA (Pesaro e Urbino)Benedette piogge di primavera. Lo dicono i commercianti di tartufo, lo diranno i consumatori. Già, perché dopo gli ultimi anni che definire asciutti è un eufemismo, condizionati da una siccità pazzesca che ne ha impedito l’attecchimento e la crescita, stavolta il tartufo prova a respirare. La notizia è stata data a Milano, durante la fiera Tuttofood, evento internazionale dove il tartufo di Acqualagna ha recitato un ruolo di assoluto protagonista, con la novità, appunto.

"Dopo anni difficilissimi – dice Emanuela Bartolucci, ceo di Acqualagna tartufi, leader nella commercializzazione del celebre marchio in Italia e nel mondo –, stiamo registrando una produzione abbondante di nero estivo e anche di grande qualità, molto profumato, con evidenti risvolti anche sul piano della richiesta e della commercializzazione. Perché se negli ultimi anni il tartufo è stato pagato a peso d’oro, in questa raccolta tardo primaverile, grazie alle piogge che hanno favorito, unitamente a sole e umidità, la produzione, il tartufo nero estivo di grande qualità è quotato a prezzi tre volte inferiori, ovvero tra ottanta e cento euro al chilo".

Insomma, un etto di tartufo a otto o dieci euro, alla portata di tutti e un po’ tutti se ne sono accorti. Anche dall’estero. "In questi giorni di fiera – continua Bartolucci – abbiamo già ricevuto richieste dagli Emirati Arabi, dagli Usa e da vari Paesi dell’Asia, in particolare Cina e Giappone. Non solo tartufo fresco, ma anche le salse tartufate nelle varie declinazioni, compresa quella biologica o in purezza. Abbiamo avuto tanti incontri positivi con rappresentanti commerciali di tanti Paesi e una altissima affluenza di pubblico".

Un binomio, quello del tartufo-territorio, affidato anche alle testimoni del tartufo di Acqualagna. "Rendendo omaggio a una delle nostre storiche testimonial, prima donna dell’ultima edizione di Ciao Darwin– spiega il direttore marketing, Davide Possanzini –, abbiamo deciso di vestire Federica Morello e Valentina Gullo da Madre Natura, arricchendo decisamente l’ambientazione dello stand".

Ora che cosa accadrà per il tartufo bianco pregiato, la cui raccolta inizierà tra alcuni mesi? Seguirà i passi del tartufo nero estivo, tornato in quantità massicce e con prezzi abbattuti. "È ancora presto per dirlo – conclude Bartolucci –, ma se l’andamento climatico primaverile ha favorito l’attecchimento del nero estivo, possiamo essere fiduciosi. L’alternarsi di piogge e di sole, quello che si è verificato in questo periodo, è fondamentale e se questo continuerà a ripetersi, possiamo sperare in una stagione del rilancio anche per il bianco pregiato sotto tutti gli aspetti, non soltanto la qualità e il profumo, ma anche il prezzo, che è quello che interessa alla gente al pari della qualità".

Tra i piatti più apprezzati alla fiera Tuttofood di Milano, ecco proprio le celebri tagliatelle al tartufo di Acqualagna.