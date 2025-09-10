Il sondaggio di Noto:. Acquaroli davanti di due punti e mezzo. E Leonardi attacca

Francesco Acquaroli in vantaggio, ma la sfida con Matteo Ricci è sul filo del rasoio. Il governatore uscente al 49,5% dei consensi, il candidato del centrosinistra al 47%. Emerge dal sondaggio dell’Istituto Noto per Porta a Porta, in onda ieri sera su RaiUno. "Sono molto soddisfatta, perché tutti i sondaggi, fin dal primo, ci hanno dato sempre in vantaggio su Ricci", dice la senatrice Elena Leonardi (in foto). "Per quanto siano sondaggi, quindi una fotografia parziale, confermano ciò che vediamo tutti i giorni parlando con i cittadini: sentiamo una fiducia e un consenso forte su Acquaroli, oltre che il gradimento sull’operato di questi primi cinque anni di governo", aggiunge la coordinatrice regionale di FdI, che poi attacca anche il leader dei Cinque Stelle, Giuseppe Conte.

"Alla domanda se il vecchio M5S avrebbe scaricato l’indagato Ricci, ha detto che non si pone il problema. Non è vero – obietta Leonardi –, il problema c’è eccome, visto che poco dopo ha ricordato che ai tempi del governo Conte 1 aveva subito chiesto le dimissioni al sottosegretario Siri, non appena ricevuto l’avviso di garanzia. Riferimento casuale? Niente affatto e in realtà suona come una sfiducia di fatto a Ricci. È la conferma della doppiezza del Movimento Cinque Stelle, che pur di avere il via libera a Roberto Fico in Campania, ha dato l’appoggio a Ricci nelle Marche, benché indagato. Altro che campo largo, è soltanto un capo di interessi, ma personali. Non riescono a essere uniti durante la campagna elettorale, figuriamoci cosa potrebbero fare alla guida della Regione. Sono un pericolo per il futuro dei marchigiani".