Il toto-giunta regionale. Acquaroli al fotofinish. Ecco la sua squadra ideale

Sono come gli ultimi 500 metri di una mezza maratona: pochi, ma ti sembra che non finiscano mai. Ecco, la giunta dell’Acquaroli-bis è praticamente fatta, ma mancano quei dettagli che giorno dopo giorno sembrano diventare sempre più complicati. La speranza che la fumata bianca potesse arrivare nello scorso fine settimana e che il decreto fosse firmato ieri è sfumata per i persistenti problemi che hanno, nell’ordine, Forza Italia e la Lega. Gli azzurri si sono palesemente incartati nel nome da consegnare ad Acquaroli. Il borsino di ieri, comunque, confermava in testa Tiziano Consoli, sindaco di Maiolati Spontini, ipotesi prevalente su quella che invece avrebbe cambiato di molto la nuova giunta: Enrico Brizioli, per anni amministratore delegato del gruppo Kos. E’ lui il tecnico che nei giorni scorsi Forza Italia ha cercato di mettere in campo come suo assessore e al quale sarebbe ovviamente andata la delega alla sanità, altrimenti già assegnata al sindaco di Fermo Paolo Calcinaro. Una mossa, quella di Brizioli, che sarebbe piaciuta a molti all’interno della coalizione, ma che sembra destinata a rimanere nel campo delle buone intenzioni. Chiudendo il borsino azzurro, non sembrano destinate a salire le quotazioni di Chiara Biondi, l’ex assessora tornata in ballo. Contro di lei pesano diversi fattori: il fatto di non essere stata eletta non è secondario, così come non è secondario il malessere (per usare un eufemismo) che la sua nomina provocherebbe in Giorgia Latini, segretaria regionale della Lega, partito dal quale la Biondi è uscita poco prima delle elezioni per approdare proprio in Forza Italia. Comunque sia, la decisione è nelle mani dei vertici nazidionali del partito, ma certo è che Acquaroli ha bisogno di tutto tranne che di un nuovo fronte di polemica. Granitico, restando sempre in casa azzurra, il posto da presidente del consiglio regionale per Gianluca Pasqui, il che come noto impedirà al sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica, suo avversario interno, di subentrare in consiglio regionale.

Quanto al borsino della Lega, resiste in testa il maceratese Renzo Marinelli, al quale andrebbe la delega al bilancio, davanti al sindaco di Cartoceto (Pesaro-Urbino) Enrico Rossi, mentre scendono le quotazioni dell’ascolano Andrea Antonini. Sia Marinelli che Rossi entreranno comunque in giunta ma uno dei due lo farà quando gli assessori diventeranno otto. Chi nel frattempo resterà fuori potrebbe consolarsi con il posto da sottosegretario. C’è un aspetto non secondario: con la nomina di Marinelli, entrerebbe in consiglio il discusso ex assessore alla sanità Filippo Saltamartini, circostanza sulla quale i pareri si dividono.

Intanto, Fratelli d’Italia resta alla finestra. Il partito più forte ha già definito i suoi quattro nomi (tre per la giunta a sei, il quarto quando la giunta diventerà a otto): ingresso immediato per Francesco Baldelli (Pesaro-Urbino) e Giacomo Bugaro (Ancona), mentre Francesca Pantaloni (Ascoli) e Silvia Luconi (Macerata) sono sicure del posto ma non di quando lo avranno. Questo aspetto e le deleghe saranno almeno in parte la conseguenza delle scelte degli altri partiti. Infine, un posto lo avranno anche i Civici Marche: Giacomo Rossi sarà vicepresidente del consiglio regionale.

Riassumendo, oggi (con la giunta a sei) la ripartizione per provincia sarebbe questa: Pesaro Urbino (Francesco Baldelli assessore, Giacomo Rossi vicepresidente del consiglio regionale), Ancona (Giacomo Bugaro e Tiziano Consoli assessori), Macerata (Renzo Marinelli assessore, Gianluca Pasqui presidente del consiglio regionale, cui va aggiunto Acquaroli presidente), Fermo (Paolo Calcinaro assessore), Ascoli (Francesca Pantaloni assessora).

Quanto tempo ci vorrà ancora per comporre il mosaico? L’unico punto fermo è il consiglio regionale fissato per lunedì 27. Entro quel giorno la giunta dovrà vedere la luce. Ma le previsioni più ottimistiche dicono che la quadratura potrebbe arrivare a metà settimana. Non c’è niente da fare: quei 500 finali sono durissimi