Il tour di Conte nelle Marche : "Sostegno leale a Matteo Ricci. Convinti di un buon risultato"

Dal carovita alla sanità, dalle elezioni al caso dei soldati israeliani in vacanza nelle Marche. Il leader Giuseppe Conte arriva per la prima volta nelle Marche per sostenere il Movimento Cinque Stelle e il campo largo dell’eurodem Matteo Ricci nella sfida con il governatore uscente Francesco Acquaroli (FdI). Nel primo giorno del tour elettorale in regione, l’ex premier fa tappa nel Piceno e nel Fermano. In mattinata, Conte ha passeggiato tra le bancarelle del mercato di San Benedetto, scambiando anche qualche battuta con i cittadini, al fianco il deputato Giorgio Fede, coordinatore regionale dei Cinque Stelle, e il senatore Roberto Cataldi. Poi, nel primo pomeriggio, tappa a Fermo, a Villa Vitali, e infine l’incontro con militanti e cittadini nel chiostro di San Francesco, ad Ascoli. "Abbiamo assunto una corresponsabilità in questo progetto, ci sentiamo pienamente partecipi e siamo convinti di poter fare un buon risultato – ha detto Conte a proposito di elezioni –. Non voglio fare pronostici, voglio invitare i cittadini ad andare a votare. La cosa più importante è la partecipazione per dare una buona qualità alla nostra democrazia. Ovviamente, mi auguro un buon risultato, ma non tanto per il movimento, quanto per l’intera coalizione. Noi abbiamo lavorato tantissimo, e con grande generosità, anche per questo progetto".

Il leader pentastellato ha poi ribadito piena fiducia a Ricci, tornando anche sul caso Affidopoli, l’inchiesta per corruzione sugli affidamenti nel Comune di Pesaro nel periodo in cui il candidato era sindaco. "Lo abbiamo sostenuto anche nel momento in cui c’è stata la notizia dell’avviso di garanzia – le parole di Conte –. L’abbiamo valutata con grande serenità, linearità e lealtà". E ancora: il vecchio M5S avrebbe scaricato Ricci per l’avviso di garanzia? "È un problema che non mi pongo. Da giurista posso dire semplicemente che ho sempre pensato che un avviso di garanzia è un avviso di garanzia", ha detto a margine dell’incontro a Fermo, ricordando però quando da premier chiese di dimettersi all’allora sottosegretario Armando Siri, per "salvaguardare il prestigio delle istituzioni", "cosa che questo governo non sta facendo con la ministra Santanchè".

Poi l’attacco al centrodestra. "Il governo fa assistenzialismo ai poteri forti, perché in realtà omaggia banche, imprese assicurative, signori della guerra e non pensa ai cittadini – ha aggiunto l’ex premier –. Le persone sono in difficoltà, non hanno un salario minimo, nessuna soluzione di fronte al carovita. Il ceto medio è impoverito e anche le imprese sono alle prese col caro bollette e i dazi". Focus sulle Marche. "C’è tanto da fare: abbiamo 150mila marchigiani che hanno rinunciato alle cure. Pensate ai soldi che abbiamo portato col Pnrr, un capitolo così importante come quello delle prestazioni sanitarie: hanno speso solo il 20% – ha detto ancora –. Stanno buttando soldi e ormai siamo in dirittura finale. E c’è tanto da fare per le infrastrutture anche viarie e tantissimi altri progetti nel segno sempre della giustizia sociale. Sento cittadini che hanno fatto 50, 80 chilometri per curarsi, una signora mi ha detto addirittura per farsi mettere i punti e trovare un pronto soccorso disponibile, siamo a questo livello. Mi hanno detto che le liste d’attesa sono lunghissime. Da quando sono arrivato ho incontrato persone che mi stanno parlando di sanità. Evidentemente quello che racconta il governo regionale non corrisponde alla realtà".

E sul caso delle vacanze dei soldati Idf nelle Marche e in Sardegna. "Abbiamo chiesto chiarimenti al governo, perché la cosa più importante è sapere se c’è stato un accordo e se sono state attivate le vie governative di contatto tra governi per ospitare i soldati, che sarebbe del tutto inopportuno". Oggi, in mattinata, Conte sarà a Macerata e nel pomeriggio a Civitanova presenterà la lista dei Cinque Stelle alla presenza di Ricci, che oggi ritroverà anche Elly Schlein nel doppio appuntamento coi "Comizi d’amore per le Marche" prima a Fermo e poi ad Ascoli. Entrambi nelle Marche, per Conte e Schlein non sono previste iniziative comuni, ma il leder dei Cinque Stelle tornerà il 22 e il 23 settembre per un tour tra Anconetano e Pesarese.