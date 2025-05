Il tour di Ricci nelle Marche. Via da Ancona

"Ascolto, confronto, partecipazione". Con queste tre parole Matteo Ricci, europarlamentare del Pd e candidato alla presidenza della Regione, lancia la nuova iniziativa che lo vedrà in viaggio per tutti i Comuni marchigiani, a partire da venerdì ad Ancona. In totale saranno venti tappe in quaranta giorni, per 225 Comuni da visitare, incontrando cittadini, sindaci, imprese e associazioni. "Bisogna ascoltare e toccare con mano tutte le comunità della regione, affinché si possa costruire realmente un confronto che tenga conto di tutti i marchigiani e renda partecipe ogni realtà delle Marche – dice Ricci –. Vogliamo essere un cambiamento vero per questa regione, per questo dobbiamo ascoltare tutte e tutti, visitare ogni Comune e dialogare con cittadini, sindaci, imprese e associazioni, di tutti i territori, per costruire delle Marche grandi".

"In questi ultimi cinque anni, troppi marchigiani sono stati dimenticati e troppe realtà sono state abbandonate, senza che nessuno ascoltasse ciò che avevano da dire, i loro problemi e le loro proposte – aggiunge –. Sarà un viaggio formativo, per me in primis, perché mi consentirà di ascoltare i marchigiani, confrontarmi con loro e renderli partecipi del cambiamento che desideriamo dare alla nostra regione. Vogliamo una regione che sia di tutti, nessuno escluso, che metta i territori e chi li vive al centro dell’attenzione. Dai sindaci ai cittadini, dalle imprese alle associazioni, soltanto insieme, ascoltando tutte e tutti, possiamo fare le Marche grandi, e cambiare realmente, in meglio, il futuro della nostra regione".