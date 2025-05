In Alta Valmarecchia è scontro tra Regioni

Se i progetti verranno tutti autorizzati nel Montefeltro, ’terra di mezzo’ tra Emilia-Romagna, Marche e Toscana, spunteranno 66 aerogeneratori alti quanto grattacieli. Uno dei territori più colpiti dai maxi impianti a cui la Regione Toscana vuole dare l’ok è l’Alta Valmarecchia: verrebbero "stravolti" ambiente e paesaggio degli 8 Comuni che fino a pochi anni fa erano in provincia di Pesaro e sono passati sotto quella di Rimini dopo il referendum per la secessione. Ieri si sarebbe dovuto concludere l’iter autorizzativo per ’Badia del vento’, il progetto che prevede nel Comune toscano di Badia Tedalda 7 aerogeneratori (alti oltre 180 metri) ai confini con Romagna e Marche. La Regione Toscana ha rinviato la decisione al 14 maggio, dopo che l’ente che gestisce il parco del Sasso Simone e Simoncello ha chiesto "ulteriori approfondimenti". In realtà ha pesato, sul rinvio, la lettera di fuoco inviata dal presidente dell’Emilia-Romagna, Michele de Pascale, al collega toscano Eugemio Giani, con la quale si chiede "di ricollocare e di riconfigurare gli impianti". La Toscana ha congelato tutto, ma l’intenzione è di andare avanti. L’Emilia Romagna, nel caso, non starà a guardare. È pronta a fare ricorso in tribunale per fermare il progetto di ’Badia del vento’. Sono pronti a ricorrere alle vie legali anche i sindaci di vari Comuni romagnoli, così come comitati e associazioni che da anni si battono contro i maxi impianti eolici che la Toscana vuole autorizzare ai confini. La battaglia è bipartisan: in Romagna quelle pale non le vuole né la destra né la sinistra. Le vuole, invece, Legambiente. Ieri i comitati regionali di Legambiente di Toscana ed Emilia-Romagna hanno ribadito che "le fonti rinnovabili sono essenziali per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, che hanno già stravolto il nostro Appennino". Per gli ambientalisti, "il veto dell’Emilia Romagna è una nota stonata".

Manuel Spadazzi