Incidente in A 14, riunione al Mit sui cantieri autostradali. Acquaroli: “Lavori notturni e differiti”

Incidente in A14: Andrea Silvestrone con i suoi figli

Tragedia in A14, il ragazzino sopravvissuto operato per 5 ore al volto

Il fratello di Silvestrone in obitorio: "Immagini che non dimenticherò"

Per approfondire:

Ancona, 9 febbraio 2023 - Dopo il terribile schianto di sabato scorso nella galleria Grottammare - in cui hanno perso la vita Andrea Silvestrone e due dei suoi figli - si è tenuto oggi al Mit un tavolo sulla pianificazione dei cantieri autostradali, con un occhio fisso alla sicurezza degli automobilisti.

La riunione, presieduta dal vicepremier e ministro Matteo Salvini, ha visto la presenza dei presidenti di Marche e Abruzzo, Francesco Acquaroli e Marco Marsilio, e l'ad di Autostrade per l'Italia, Roberto Tomasi.

Tra le proposte emerse, quella di diminuire fisicamente l'impatto dei cantieri autostradali, indispensabili per portare avanti l'ammodernamento della rete, aumentando ove possibile le lavorazioni notturne e differendo gli interventi in modo da evitare congestione sulla rete.

"Naturalmente", sottolinea una nota, "senza dimenticare una importante opera di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale a favore degli automobilisti". Il tavolo di lavoro, presente anche Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della Struttura di missione ministeriale, ha anche stabilito di prevedere un meccanismo di coordinamento, presieduto dal Mit, per la pianificazione dei cantieri con le regioni interessate e l'eventuale rimodulazione delle opere, con la relativa valutazione di impatto.

Acquaroli: diminuire l'impatto dei cantieri

"Abbiamo convenuto nella necessità di diminuire l'impatto dei cantieri, cercando di evitare la congestione sulla rete, anche aumentando ove possibile le lavorazioni notturne e differendo gli interventi", riferisce il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, al termine dell'incontro. "Fondamentale per pianificare i cantieri sarà il meccanismo di coordinamento previsto, con il quale Mit e Regioni potranno discutere anche dell'eventuale rimodulazione delle opere, valutandone l'impatto - ha chiarito il governatore - La sicurezza del tratto autostradale deve passare anche attraverso l'ammodernamento della rete: il nostro impegno resta quello di garantire il minor impatto per automobilisti e autotrasportatori e per le comunità locali".

Il presidente della Regione Marche ha quindi ringraziato "il ministro Salvini e la struttura ministeriale per il supporto e l'attenzione dimostrata a questo annoso problema per il quale, insieme al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, siamo a lavoro fin dal nostro insediamento".