Incidenti sul lavoro, una piaga. Dolore e rabbia per Francesco: "Non si può morire così"

CORRIDONIA (Macerata)"La famiglia è molto provata. Francesco lavorava da circa vent’anni in questo settore, era molto stimato e conosciuto per le sue grandi capacità professionali". Poche parole – quelle dell’avvocato Elisa Marziali – e un dolore immenso: mentre muove i primi passi l’indagine per omicidio colposo per la morte di Francesco Broda, l’operaio sepolto vivo da tonnellate di detriti e fango, i familiari del 48enne aspettano il nulla osta per il funerale. Un primo passo sarà compiuto questa mattina, quando sarà eseguita l’autopsia sull’operaio di Monte San Giusto, dipendente della Efi Cave Srl di Caldarola. In un terribile incidente sul lavoro, avvenuto lunedì alla Rita Calcestruzzi di Corridonia, Broda era rimasto bloccato nella cabina del suo escavatore, sommerso da detriti e ghiaia, franati per il cedimento dell’argine di un deposito di materiale edile. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per oltre dieci ore, in condizioni estreme, per estrarlo: hanno scavato anche a mani nude, rischiando loro stessi di sprofondare in cumuli di fango simili a sabbie mobili.

È stato sentito dagli ispettori dello Spsal l’autista del camion che stava lavorando insieme a Broda: è stato lui a dare l’allarme, dopo essersi messo miracolosamente in salvo. Altri elementi utili all’indagine potrebbero arrivare dall’autopsia, che sarà svolta dal medico legale Antonio Tombolini. L’incarico gli è stato conferito ieri dal sostituto procuratore Enrico Riccioni, che coordina le indagini. Al momento del conferimento dell’incarico erano presenti anche i familiari dell’operaio, il padre Desiderio, la madre Adriana e il fratello Simone, assistiti dall’avvocato Elisa Marziali. Nelle ore drammatiche dei soccorsi, non appena appreso dell’incidente, si erano precipitati a Corridonia. "Per l’autopsia – ha spiegato il legale Marziali – non procederemo alla nomina di un nostro consulente". Iscritto nel registro degli indagati il rappresentante legale della Rita Calcestruzzi nonché responsabile della sicurezza, Mirko Rita. Si tratta di un atto dovuto. Rita è assistito dall’avvocato Paolo Rossi. "Siamo nelle fasi iniziali delle indagini e in questo momento non c’è nulla da dire, anche per rispetto nei confronti della vittima – ha detto il legale –. Siamo in attesa degli accertamenti". Accertamenti svolti dallo Spsal (Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) dell’Ast di Macerata.

Intanto, familiari e amici di Broda non si danno pace. "Francé, come lo chiamavamo tutti, era l’anima della festa. E al tempo stesso era la bontà fatta persona – è il ricordo dell’amico Emanuele Rossi –. Sempre pronto a tendere la mano, ad aiutare gli altri". Rossi e Broda si erano conosciuti da bambini; passavano i pomeriggi ai giardini, con il resto della comitiva del paese. Dalle scorribande con i motorini per andare al pub di Corridonia alle risate tutti insieme, erano bei tempi. "Durante l’adolescenza il punto di ritrovo era il garage di casa sua – ricorda –. L’accoglienza dei suoi genitori era unica, c’erano sempre un piatto pronto e le porte aperte per noi amici di Francesco". E da quando è successa la tragedia, quegli stessi compagni hanno fatto sentire la loro vicinanza al padre e alla madre del 48enne, Desiderio e Adriana. Si sono stretti a loro. "La mamma ha detto ai migliori amici che sono come figli che tornano ad abbracciare Francesco", continua Rossi. Un legame forte, grazie alla generosità e all’altruismo di Broda. "Francé era l’amico che tutti vorrebbero avere: era divertente, scanzonato col megafono alle feste e alle cerimonie, ma era anche affidabile, serio e discreto quando c’era bisogno di lui. Faceva parte di più comitive perché sapeva farsi volersi bene e coinvolgeva tante persone. Potevi incontrarlo anche dopo cinque anni e sembrava che fosse passato un giorno. Siamo convinti che ci aiuterà tanto da lassù".

Chiara MarinelliLucia Gentili