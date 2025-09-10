Innovazione, ad Ascoli l’hub di Terna

Ascoli diventa un punto di riferimento per innovazione tecnologica e transizione energetica. Ieri, Terna ha inaugurato nel capoluogo piceno la sede del Terna Innovation Zone Adriatico, il terzo hub internazionale del gruppo dopo San Francisco e Tunisi. Il nuovo centro punta a trasformare la regione e l’area adriatica in un hub di eccellenza per l’innovazione tecnologica al servizio della transizione energetica e della sostenibilità. Due le prime iniziative in avvio: OpenHub, programma di supporto a startup e pmi innovative attraverso sinergie con operatori industriali, finanziari e istituzionali; e OpenLab, laboratorio di sperimentazione di soluzioni ingegneristiche avanzate, con particolare focus sui cavi in corrente continua ad alta tensione e sulle tecnologie in ambito marittimo. Entrambi i progetti rafforzeranno il posizionamento delle Marche e dell’Adriatico come polo strategico per l’innovazione, consolidando la collaborazione tra pubblico e privato. L’apertura dell’Innovation Zone si inserisce in un quadro di investimenti più ampio: il piano di sviluppo 2025-2034 di Terna prevede infatti 700 milioni destinati alla regione. Tra le opere principali spicca l’Adriatic Link, un collegamento in corrente continua da 1.000 MW tra Marche e Abruzzo, lungo 250 km complessivi, 210 sottomarini. L’infrastruttura, autorizzata a inizio 2024 dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e riconosciuta come strategica anche dall’Autorità di regolazione, garantirà maggiore sicurezza, efficienza e flessibilità al sistema elettrico nazionale, oltre a supportare la crescita della produzione da fonti rinnovabili. Durante l’inaugurazione, il direttore strategia, digitale e sostenibilità di Terna, Francesco Salerni, ha sottolineato il valore del progetto: "Le Marche sono una delle regioni più interessanti dal punto di vista dell’innovazione tecnologica. Ringrazio il rettore dell’Università Politecnica delle Marche, Gian Luca Gregori, che ha creduto molto in questa iniziativa. Significa anche dare un’opportunità a laureati e giovani professionisti, che non dovranno lasciare la regione, ma che potranno lavorare qui, in una realtà di innovazione".

Peppe Ercoli