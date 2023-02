Treni, investimento a Porto San Giorgio: ferma la linea Pescara-Ancona

Un treno, foto generica

Per approfondire:

Ancona, 24 febbraio 2023 - La circolazione dei treni è sospesa lunga la linea ferroviaria Pescara-Ancona perché una persona è stata investita nei pressi della stazione di Porto San Giorgio (Fermo) intorno alle 6 di stamattina.

Sono in corso accertamenti da parte dell'Autorità Giudiziaria per gli accertamenti previsti dalla normativa vigente. Trenitalia segnala possibili ritardi tra i treni Alta Velocità, InterCity e Regionali e possibili limitazioni di percorso e cancellazioni per i treni regionali.



È intanto stato attivato un servizio sostitutivo con bus tra Pedaso e Civitanova. Le 70 persone che erano a bordo del treno che ha investito sono state trasferite su bus sostitutivi per proseguire il loro viaggio.

Notizia in aggiornamento