Ira dei risparmiatori: "E allora di chi è la responsabilità?"

Da una parte le difese e gli imputati che parlano di "dignità e onore restituiti" dopo anni di processi e accuse; dall’altra le parti civile, più di tremila quelle che si erano costituite, che ora si chiedono di chi sia la colpa del crac Banca Marche. L’assoluzione per tutti i sei imputati rimasti nel processo del default bancario fa gridare vittoria ad alcuni e scontenta tutti gli altri. "Questa sentenza apre la prospettiva di comprendere, a questo punto, cosa sia successo e quali siano stati gli effettivi responsabili di un provvedimento di risoluzione della banca emesso nel 2015 e che ha passato il vaglio sia del Tar Marche che del Consiglio di Stato – ha detto Paola Formica, avvocato Adusbef –. Come parti civili rimaniamo totalmente insoddisfatte di fronte a una mancanza di responsabilità penale. È evidente però che la caduta del capitale sociale del patrimonio non può non essere attribuita a fatti, circostanze e azioni attribuite a qualcuno. Banca Marche era cassaforte di imprenditori e industriali, oltre che di cittadini laboriosi e risparmiatori. Le parti civili potranno ancora agire civilmente a tutela dei loro diritti di credito frustrati dall’insolvenza". Corrado Canafoglia, per l’Unione nazionale consumatori, non è rimasto sorpreso dal verdetto. "Ce lo aspettavamo – ha detto –, non da oggi ma da sempre, perché i veri responsabili stanno fuori da questa aula. Nessuno ha avuto il coraggio, in questi anni, di andare a vedere le responsabilità della gestione del commissariamento, che sono emerse nel dibattimento di primo grado, sollecitate solo dai difensori di parte civile. La banca non doveva fallire, è stata fatta fallire per ordini superiori e per portarla fuori dal nostro territorio a 0,33 centesimi".

Giuseppe Barchiesi, ex dg Medioleasing, difeso dagli avvocati Michele Magistrelli e Alessandro Lucchetti, ha detto che "è stata calpestata la mia onestà e professionalità, ora si pone termine a una trasformazione dei fatti durata quasi 14 anni e con effetti importanti. È stato spazzato via un motore di sviluppo economico quale era Medioleasing/Banca Marche, creato da me e altri. Oggi questa regione può offrire prospettive ai giovani solo in campo turistico". Per l’avvocato Massimiliano Belli, difensore di Paci insieme all’avvocato Gaetano Insolera, la sentenza "rende giustizia al mio cliente dopo anni di sofferenza, gli restituisce onore e dignità".

ma. ver.