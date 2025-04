La beffa dell’aumento: "Così scatta l’Irpef e l’importo scende"

FALCONARA (Ancona)"Ci sono pensionati che prendono 600 euro al mese, sono cifre che non permettono di vivere". Patrizia Massaccesi, segretaria della Camera del lavoro Cgil di Falconara e Chiaravalle, vive la realtà dei pensionati sulla propria pelle. Ha 65 anni, è in pensione da dieci, ma continua a collaborare con la Cgil. E le storie che raccoglie parlano chiaro: qui, per molti, la pensione è come la condanna alla povertà. Massaccesi, come stanno i pensionati nelle Marche?"Dopo l’ultimo micro-aumento delle pensioni, una donna mi è venuta a chiedere di controllarle il cedolino. Prendeva la minima, circa 600 euro. Mi ha detto: per me, c’è un errore, prendo meno di prima. E aveva ragione. L’aumento l’aveva fatta rientrare in una fascia nella quale si inizia a pagare l’Irpef. Ora prende meno di prima. A Falconara ne incontriamo ogni giorno. Gente dignitosa, persone perbene che si trovano a non sapere come pagare una bolletta, come mettere insieme il pranzo con la cena. E tante donne. Alcune hanno sempre lavorato, ma in nero. Altre hanno contribuzioni irregolari oppure discontinue. Spesso non riescono nemmeno a pagare l’affitto. Una donna mi ha chiesto come togliere il canone Rai dalla bolletta, perché anche 10 euro sono troppi. È arrivata a tagliare ogni spesa, pur di stare dentro 600 euro al mese".Anche lei è in pensione."Io sono fortunata: prendo una buona pensione. Ho lavorato fin dal 1973 per anni in un’azienda, poi in Cgil. Sono andata in pensione con 41 anni e 6 mesi di contributi, ma so di essere un caso raro. E aiuto mio figlio, che vive e lavora a Milano, prende 1.500 euro al mese e ne paga 750 di affitto. Però, anche chi prende 1.100 o 1.200 euro fa fatica: molti fanno prestiti, altri rinunciano a curarsi. Una donna mi ha detto: soffro di mal di schiena, ho bisogno di una risonanza, ma 200 euro non li ho. Aspetterò i tempi del Cup. E quei tempi sono lunghissimi".