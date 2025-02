La beffa delle case popolari: "Ci sono mille alloggi pronti, ma non vengono assegnati"

È alla guida dell’Ente regionale per l’abitazione pubblica (Erap) da ormai tre anni, Saturnino Di Ruscio, forte dell’esperienza di amministratore e dirigente comunale. Un uomo abituato a risolvere problemi. Apprezzato sindaco di Fermo per due mandati, alla guida dell’Erap si è speso subito per riorganizzare un sistema complesso e delicato.

Di Ruscio, che cosa rappresenta l’Erap per la regione? "L’Erap è un ente pubblico non economico dipendente dalla Regione. Da quando il governatore Acquaroli ci ha affidato il mandato di rilanciare l’attività dell’edilizia residenziale pubblica, abbiamo messo mano a vari ambiti che afferiscono alla gestione dell’ente, dagli aspetti finanziari alla gestione del personale, organizzando in maniera più efficiente una macchina complessa e articolata, e dando risposte il più possibile tempestive alle esigenze dei Comuni di avere a disposizione alloggi da assegnare agli aventi diritto in base alle varie graduatorie".

Al centro dell’azione c’è il disagio abitativo, si riesce sempre a dare risposte adeguate? "Il mio motto è ‘una casa dignitosa per chi non può permettersela’, ma non sempre è così, perché la maggior parte del nostro patrimonio è stata realizzata più di quarant’anni fa e si tratta di immobili vetusti. Inoltre, disponiamo solo del quattro per cento del patrimonio abitativo complessivo. Nelle Marche, abbiamo circa mille alloggi non assegnati per la lentezza delle procedure di assegnazione, per le quali l’Erap non è responsabile. Anzi, insieme a chi attende una casa ne siamo vittima, non potendo incassare il canone di locazione e dovendoci accollare anche le spese condominiali in attesa che la competenza passi poi all’inquilino assegnatario".

Quanti sono gli immobili a disposizione dell’Erap e in che condizioni si trovano? "L’Erap è proprietario di un importante patrimonio immobiliare, costruito in oltre cento anni di storia dagli ex Iacp marchigiani, usufruendo di finanziamenti statali destinati all’edilizia pubblica. Parliamo di oltre 10.900 alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e di 252 alloggi di edilizia agevolata. A questi si aggiungono numerosi locali pertinenziali e alcuni locali a uso commerciale, nonché le sedi provinciali dell’ente, anch’esse tutte di proprietà".

Quali sono gli investimenti previsti per il 2025? "Tra gli interventi più importanti, c’è la Caserma Fazio, in convenzione con l’Erdis, dove realizzeremo uno studentato da 49 posti letto ad Ancona, la spesa è di 6,7 milioni. E ancora: via delle Mimose, a Senigallia, 18 alloggi per circa 5 milioni; 48 alloggi in via Proietti a Tolentino per oltre 9,6 milioni; l’intervento di completamento di trenta alloggi ad Ancona, in piazza Aldo Moro, per 3,3 milioni. In provincia di Macerata sono previsti interventi per oltre 24 milioni di euro, per avviare i cantieri legati ai danni provocati dal terremoto e molto altro. In provincia di Ascoli ecco interventi per 17 milioni, nel Pesarese lavori per 5,5 milioni di euro e a Fermo avremo interventi per circa un milione".

E sul piano delle manutenzioni come procede? "Nei prossimi tre anni investiremo risorse per un totale di 18,5 milioni. Il patrimonio immobiliare di proprietà dell’ente sconta ancora gli ingenti danni subiti a causa del sisma, stimabili in oltre 30 milioni, che riguardano soprattutto il presidio di Macerata. Appena ci siamo insediati, abbiamo trovato avviate le procedure di evidenza pubblica per il Superbonus, che purtroppo, a seguito della modifica normativa, hanno avuto un esito inferiore alle attese. Di 500 milioni di bandi avviati, abbiamo concretizzato solo 50 milioni di lavori. Ora nella finanziaria 2025 sono previste le misure specifiche per l’Erp e speriamo di utilizzare parte del lavoro svolto".

Come è organizzato il lavoro sui territori? "L’organico totale è di 124 unità, inclusi 9 dirigenti, 114 a tempo indeterminato: 45 sono assegnate al presidio di Ancona, 19 ad Ascoli, 12 a Fermo, 19 a Macerata e altrettante a Pesaro-Urbino. Stiamo implementando un nuovo sistema gestionale per uniformare i dati dei presidi, semplificare le attività e avviare gradualmente la riorganizzazione funzionale dell’ente. Non voglio dire che potremmo ridurre il personale, ma una seria riorganizzazione potrebbe migliorare efficienza ed efficacia dell’azione tecnico-amministrativa e standardizzare le procedure".

E per quanto riguarda le case che potrebbero essere assegnate e sono ancora al palo? "Gli alloggi nella disponibilità dei Comuni e non ancora assegnati sono 973: 532 ad Ancona, 106 a Pesaro, 257 a Macerata, 11 ad Ascoli e 67 a Fermo. Le procedure per la definizione delle graduatorie e le assegnazioni sono lunghe e complesse, spesso si impiegano molti mesi. Intanto gestiamo quello che c’è. Il 40% degli alloggi da noi gestiti per esempio ad Ancona è occupato da immigrati appartenenti a numerose e diverse etnie".

Si riesce sempre a riscuotere gli affitti? "Il fenomeno della morosità, pur se particolarmente attenzionato dall’ente, rappresenta un aspetto di forte preoccupazione, né è possibile azzerarlo. Al 31 dicembre 2023, l’Erap deve ancora incassare 1,4 milioni dall’anno 2000, per somme anticipate di quote condominiali per assegnatari morosi, al fine di evitare il distacco dei contatori, somme di difficile recupero. Perciò possiamo dire che l’Erap funge da ammortizzatore sociale: malgrado l’impegno degli uffici, recuperiamo solo un quarto delle somme anticipate. Per il triennio 2025-2027 sono previsti in bilancio 400mila euro all’anno di quote condominiali per gli assegnatari morosi".