La campagna della Lega: "Sanità distrutta dal Pd. Acquaroli l’ha rilanciata"

Una solida esperienza politica alle spalle, prima in circoscrizione, poi nel consiglio comunale di Pesaro. Ora Dario Andreolli è candidato al consiglio regionale per la Lega.

Iniziamo parlando di sanità, per i vostri avversari le liste d’attesa sono sempre più lunghe, la mobilità passiva è in aumento e un marchigiano su dieci rinuncia alle cure. Cosa risponde?

"Dopo 25 anni di centrosinistra, la sanità era al collasso: carenza di personale, ospedali depotenziati, sanità territoriale azzerata. Si pensava solo all’ospedale unico e al project financing. La giunta Acquaroli ha creato le Ast sostituendo il vecchio carrozzone regionale Asur, triplicato gli investimenti sulle borse di specializzazione per trattenere i laureati in medicina, finanziato con soldi pubblici il nuovo ospedale di Pesaro e realizzato interventi mai visti su nuovi ospedali e sulla riqualificazione degli ospedali di territorio che il Pd voleva chiudere".

Quanto conterà il voto di Pesaro per il centrodestra?

"Le recenti vittorie nei comuni di Fano, San Costanzo, Macerata Feltria, Piandimeleto e in molti altri centri sono un segnale chiaro: è la prova che la proposta del centrodestra è credibile e vincente anche in un territorio che storicamente guarda più a sinistra".

Quanto influirà Affidopoli?

"Al di là dell’esito giudiziario, Affidopoli ha acceso un faro e aperto gli occhi dei cittadini su un sistema di potere chiuso e sull’arroganza e presunzione del suo principale interprete".

Affidopoli è frutto di un’inchiesta giornalistica, in 10 anni di amministrazione Ricci il centrodestra non ha mai colto campanelli d’allarme?

"Sotto il profilo politico abbiamo più volte denunciato il sistema di potere e l’arroganza con cui veniva gestito, ma le critiche sono state minimizzate o coperte da una narrazione dominante che denigrava l’avversario e non ammetteva critiche. Ora tutto è più evidente e non può essere nascosto sotto il tappeto".

Quella pesarese non sembra un’estate brillante: cosa non ha funzionato?

"Anni di progetti fumosi e di autocelebrazione senza concretezza e un presente in cui regna solo confusione. La biosfera in piazza è il costoso simbolo dell’effimero e dello spreco di cui Pesaro è vittima. L’amministrazione Biancani è partita in difesa, senza una visione chiara. Manca un coordinamento tra Comune, operatori turistici e territorio, e lo dimostra l’attuale gestione sottodimensionata dell’Auditorium. Servono scelte e idee, non si può vivere di nostalgia, ricordi e piccole speranze".

Lei come vede il futuro di Pesaro?

"Pesaro è ferma e chiusa, invece di ragionare da vero capoluogo, creando sinergie e progetti con Fano, Urbino e l’intera provincia. Basta isolare la città contrapponendola agli altri comuni o alla Regione per il mero interesse elettorale. Il futuro appartiene a chi sa costruire una strategia di territorio, non a chi resta prigioniero del proprio orticello".

Cosa dicono i sondaggi in vostro possesso?

"I numeri positivi sono un ottimo segnale e danno fiducia. I sondaggi sono utili per capire l’orientamento, ma le partite si vincono al 90° minuto, anzi al 91° e fino al 29 Settembre bisogna lavorare, ascoltare e spiegare il lavoro fatto".

Cosa pensa degli investimenti privati nella sanità e nell’istruzione?

"Sono favorevole se integrano e potenziano l’offerta pubblica e la Regione Marche ha lavorato solo in questa direzione. Chi critica lo fa in modo ideologico e strumentale. Biancani era favorevole all’università privata di medicina a Pesaro. Inoltre mi sembra di ricordare che sulla sanità in passato la sinistra abbia spalancato la porta al privato".

Da consigliere regionale quale sarà il suo contributo per questo territorio?

"Conosco a fondo i dossier locali e le riforme avviate dalla giunta Acquaroli. La sfida è mettere a terra quelle scelte, rafforzando i servizi alla persona grazie a nuove leggi – come quella sanitaria e quella sul terzo settore – accompagnandoli con investimenti strategici. Economia, lavoro, cultura e qualità della vita sono i pilastri su cui costruire prospettive per la nostra comunità. Chi mi conosce sa che ho sempre scelto di essere costruttivo, operativo e concreto, piuttosto che cedere alla sterile logica della polemica".