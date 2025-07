La cooperazione nelle Marche: "Modello per reagire alla crisi"

FABRIANO (Ancona)

Ricostruire comunità, generare lavoro, valorizzare i beni comuni: è il cuore di ‘Coopevolution’, l’iniziativa promossa da Legacoop Marche in programma a Fabriano domani e venerdì. Un evento che unisce cultura e inclusione, rivolto specie alle aree marginali, ma che guarda alle città marchigiane.

Gianfranco Alleruzzo, presidente di Legacoop Marche, com’è strutturata l’iniziativa Coopevolution?

"L’iniziativa si articola in due giornate distinte, ma collegate. Domani mattina ci sarà la Biennale dell’economia cooperativa, dal titolo ‘Il Margine al Centro’, dedicata alla cultura come volano di crescita, soprattutto nelle aree marginali, come l’entroterra marchigiano. Nel pomeriggio e per tutta la giornata di venerdì, invece, si terranno gli Stati Generali della Cooperazione sociale, dal titolo ‘La rigenerazione sociale dell’inclusione lavorativa’. Saranno incentrati sull’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate".

Perché avete scelto Fabriano?

"Fabriano rappresenta simbolicamente le aree fragili, dove la cooperazione può diventare strumento fondamentale per reagire alle crisi. La cooperazione nasce dall’auto-organizzazione dei cittadini per rispondere ai bisogni. In momenti come questo, in cui il Paese affronta difficoltà strutturali, è un modello capace di generare non solo servizi, ma anche cultura e sviluppo".

Qual è il filo conduttore?

"Il principio è che la ricchezza nasce dai beni comuni, e questi si custodiscono e valorizzano attraverso le comunità. Le cooperative fanno esattamente questo: producono valore mentre rispondono ai bisogni. La cooperazione sociale, ad esempio, non si limita a erogare welfare, ma genera lavoro, diventando spesso il primo datore in molti Comuni dell’entroterra".

In tema di inclusione lavorativa, a quali soggetti si rivolge il vostro intervento?

"L’inclusione lavorativa di persone fragili è una delle attività più innovative della cooperazione sociale. Offriamo a molti, che altrimenti resterebbero a carico del welfare, l’opportunità di diventare autonomi, con un reddito, e quindi pienamente cittadini. È un modo per trasformare il bisogno in risorsa, generando ricchezza per tutti".

Può fare qualche esempio dei progetti che promuovete?

"Certo. In ambito sanitario, ad esempio, abbiamo sostenuto la nascita di cooperative di servizi per i medici di medicina generale. Ciò ha permesso loro di aggregarsi e portare servizi di base anche dove non c’erano. Un altro progetto riguarda l’intelligenza artificiale: con il nostro consorzio Marche Digital Innovation stiamo installando un server ad Ancona per fornire servizi di intelligenza artificiale alle cooperative, mantenendo i dati sul territorio e creando nuove forme di ricchezza".

Parla di marginalità: riguarda solo l’entroterra o anche altri contesti?

"La marginalità non è solo geografica. Anche i centri storici stanno diventando marginali. A Fano, ad esempio, è nata una cooperativa di comunità formata da commercianti, per creare un centro commerciale naturale. Un modo per riportare vita, servizi e relazioni nei centri, contro l’abbandono e la desertificazione commerciale".