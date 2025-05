La corsa all’eolico. Raffica di progetti: "Serve la moratoria"

La corsa al ‘vento’ delle Marche è già iniziata e sull’Appennino potrebbero spuntare oltre ottanta pale eoliche, se i dieci progetti di parchi eolici in attesa di autorizzazione al Mase (Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica) dovessero tutti avere il disco verde. I progetti interessano soprattutto le province di Pesaro-Urbino e di Macerata, ma anche l’entroterra anconetano. Una corsa al ’vento’, appunto, che tuttavia senza regole rischia di diventare sfrenata. L’appello alla prudenza arriva da Tess (Transizione energetica senza speculazione), una coalizione che riunisce ambientalisti, Enpa, Lac, Wwf e tantissime altre realtà del territorio, e che alla politica lancia un messaggio molto chiaro: "C’è una proliferazione incontrollata di progetti di impianti, sotto la spinta degli incentivi e delle modifiche al quadro normativo che rendono inefficace ogni vincolo paesaggistico e ambientale. L’ingente ammontare degli incentivi ha innescato un vero e proprio assalto alla diligenza".

Ad accogliere l’appello degli ambientalisti è il presidente del Consiglio regionale, Dino Latini, che ha depositato una mozione per chiedere una moratoria sulle autorizzazioni alla realizzazione di impianti eolici nell’Appennino marchigiano, finché non sarà completata una valutazione approfondita dell’impatto ambientale, sociale ed economico dei progetti già presentati. In aggiunta, nella mozione si propone di adottare un piano energetico regionale, che "stabilisca aree idonee e non idonee per l’installazione di impianti eolici, tenendo conto di peculiarità ambientali, storiche, culturali delle diverse zone dell’Appennino marchigiano".

"Nel piano energetico – aggiunge Latini – occorre prevedere un arco temporale più ampio, dedicandosi alla preparazione della comunità, che va resa consapevole del reale fabbisogno energetico. Poi bisogna puntare sull’utilizzo delle strutture già esistenti, come i tetti dei fabbricati, soprattutto quelli industriali. Per l’eolico e il geotermico serve una valutazione condivisa ed è fondamentale che parte degli utili derivanti da questi impianti sia restituita al territorio in modo costante, come forma di indennizzo".

Latini chiede anche di istituire un tavolo di lavoro composto da rappresentanti delle istituzioni ed esperti in materia ambientale, oltre che da rappresentanti delle associazioni, per discutere e definire criteri chiari e trasparenti per la localizzazione degli impianti eolici.

Tra i progetti di parchi eolici in attesa di approvazione, c’è anche quello chiamato ‘Monte Miesola’, un impianto che tocca i Comuni di Sassoferrato e Fabriano, in provincia di Ancona. Su richiesta della giunta regionale, l’assemblea legislativa delle Marche ha chiesto al Mase la convocazione di un’inchiesta pubblica per discutere il progetto. A parte il progetto per il parco eolico ’Monte Miesola’, gli altri gravitano nell’entroterra delle province di Pesaro Urbino e Macerata. Secondo i dati raccolti da Tess, ci sono richieste per realizzare in totale oltre ottanta aerogeneratori nelle Marche e altri 175 tra Umbria e Toscana, in zone di confine e a ridosso dell’Appennino marchigiano.

Quanto ai 2,3 gigawatt di energia rinnovabile che le Marche dovranno garantire entro il 2030, l’assessore regionale allo sviluppo economico, Andrea Maria Antonini, specifica che "nel piano ’Energia e clima’ che stiamo predisponendo, l’eolico che prevediamo di sviluppare è solo off-shore. Non prevediamo di sviluppare impianti a terra, specialmente sull’Appennino".

Quanto al piano, Latini conclude: "Ha una previsione positiva, perché mira a soddisfare un fabbisogno reale. È sicuramente condivisibile, ma quando si passa dalla teoria alla pratica, occorre fare i conti con la realtà: bisogna tener conto di condizioni esistenti e situazioni concrete. Il piano indica l’obiettivo, ma le modalità per raggiungerlo devono adattarsi al contesto".