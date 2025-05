"La cultura in rete, così diventa motore per lo sviluppo"

Una cultura sempre più all’insegna di una strategia di ‘rete’. Una modalità di azione e gestione che la Regione Marche ha voluto applicare anche all’Osservatorio regionale della cultura, creato nel 2022 per rendere più efficaci le politiche culturali e individuare le migliori strategie per rilanciare il settore. Dopo un lavoro di tre anni, i componenti (Manuel Guido, Tiziana Maffei, Daniele Malfitana, Marcello Smarrelli, Giampiero Solari, Paolo Clini, Vincenzo Santoro, Umberto Bultrighini, Carla Di Francesco, Alessandro Leon e Luca Violini) hanno confermato la validità di una serie di principi guida, tra i quali il valore innovativo delle iniziative per la creazione e il sostegno delle reti museali e di quelle relative agli altri luoghi della cultura e dello spettacolo, con una visione di integrazione territoriale. La gestione in forma ‘aggregata’ permette di dare forza ai contenitori culturali e favorirne una migliore fruizione, rafforzando l’identità del territorio. La ‘filosofia della rete’ è risultata utile a promuovere e disseminare la cultura nelle comunità, in una regione dal patrimonio culturale quanto mai plurale e ‘diffuso’, tra città, borghi, monumenti, opere d’arte, musei e paesaggi. E teatri. A tal proposito, Manuel Guido sottolinea che la candidatura seriale Unesco sul tema dei teatri condominiali "è di per sé un risultato molto importante. Siamo riusciti a sensibilizzare i tantissimi attori locali sui temi del valore culturale e sociale del patrimonio storico".

Altra questione affrontata è la riorganizzazione degli uffici della Regione. Per la dirigente Daniela Tisi, "la creazione della Direzione attività produttive, imprese e cultura rappresenta una novità quasi assoluta in Italia. La cultura si integra alle attività economiche del territorio". Ribadisce Alessandro Leon: "La cultura produce economia, occupazione e reddito". Obiettivo dell’Osservatorio è quindi la valorizzazione ‘totale’ del patrimonio culturale delle Marche, che include la messa in sicurezza. Da qui l’impegno per la prevenzione anti sismica, oltre che per l’efficientamento energetico. Per l’assessore regionale Chiara Biondi, "siamo nella giusta direzione, grazie a un grande lavoro di squadra. Abbiamo incrementato i fondi destinati alla cultura. Nell’ambito dell’Accordo per la coesione 2021-2027-Fondo di rotazione, sono previsti oltre 7 milioni per la riqualificazione, la valorizzazione e la gestione degli istituti e dei luoghi della cultura. Quattro milioni sono stati stanziati per i 62 teatri storici, distribuiti in 60 Comuni, inseriti inizialmente nella tentative list Unesco. È in atto un percorso di consacrazione e di ufficialità del patrimonio rappresentato dai nostri teatri, dal valore storico e culturale straordinario".

r. m.