La difesa del medico: "Fiducia nella giustizia. Chiarirà ogni aspetto"

È entrato in sala operatoria, a operare, con la sua équipe. Un giorno normale, ieri, per il primario Maurizio Iacoangeli, indagato per truffa aggravata ai danni dello Stato, che attende fiducioso l’esito dell’inchiesta della Procura per fare chiarezza su questa macchia, che rischia di intaccarne la figura di luminare e medico apprezzato. Il suo cellulare, sequestrato, ieri aveva la segreteria telefonica. Per le emergenze ne ha dovuto attivare un altro, in attesa che il telefonino gli sia restituito insieme agli altri dispositivi informatici che usava per lavoro. Per lui parla il suo avvocato, Luca Pascucci del foro di Macerata. "Il mio assistito chiarirà sotto ogni aspetto la propria posizione – assicura il legale –. Allo stato attuale, comunque, riteniamo di non poter rilasciare ulteriori dichiarazioni, non avendo conoscenza degli atti processuali. Siamo convinti di poter chiarire la vicenda e confidiamo nell’operato della magistratura. Tengo a precisare che il professore Iacoangeli è un professionista di livello internazionale, che in quarant’anni di attività non ha mai avuto alcun tipo di problema e svolge il proprio operato di chirurgo e docente con un altissimo livello di professionalità. È contattato anche da università, ospedali e cliniche estere per condividere conoscenze ed esperienze, avendo ottenuto nel corso degli anni numerosi riconoscimenti e attestati".

Scorrendo il curriculum sul sito della Politecnica delle Marche, si leggono le competenze di Iacoangeli, iscritto all’albo dei medici-chirurghi di Roma dal 1985. In quarant’anni ha girato diversi ospedali, come medico interno e ricercatore. Il suo arrivo nelle Marche è datato 2002, prima come ricercatore universitario, poi con un incarico professionale di alta specializzazione in neuroncologia. Dal 2018 è direttore della clinica universitaria di neurochirurgia di Torrette. Alle spalle ha diverse borse di studio in Germania, negli Usa, in Austria e Svizzera. Per due anni è stato presidente della Società italiana del basicranio ed è referente di diversi progetti di ricerca. Ha svolto periodi di studio all’estero ed è autore di 124 pubblicazioni su riviste internazionali. Uno specialista di livello per patologie complesse del sistema nervoso.

Tra gli ultimi interventi eseguiti, quello su un 59enne bengalese, operato a gennaio, con un tumore al cervello e che era stato ricoverato inizialmente per una polmonite. Il rettore della Politecnica, Gianluca Gregori, fino a ieri non era stato messo a conoscenza dell’indagine. "Posso solo dire che è uno stimato professionista – ha spiegato Gregori –, la vicenda tocca più da vicino l’azienda ospedaliera che l’università. In questa fase non abbiamo nulla e se ci arriverà qualcosa, passeremo tutto ai nostri organi competenti per i passi da fare".

