La gioia di Acquaroli: "Arriveranno turisti anche dall’estero"

Viaggerà sulle principali televisioni nazionali – come Rai, Mediaset, La7, Sky e Discovery –, sui social e in altre piattaforme a pagamento. Per poi essere proposto alle fiere di settore. "Una visibilità a 360 gradi di questo nuovo testimonial (Gianmarco Tamberi, ndr) di cui siamo molto, molto contenti". Così la direttrice dell’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche Marina Santucci, ieri, nell’illustrare gli spot che, a partire dalla prossima settimana e per due mesi consecutivi, serviranno a promuovere le Marche su più canali. È forte, l’immagine di Tamberi. Ed è chiara la strategia della Regione, attuata in sinergia con l’Atim e la Camera di Commercio delle Marche, di dotarsi di figure altamente rappresentative del territorio per calamitare qui più turisti. Prima con l’ex commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio Roberto Mancini, ma anche con lo stesso Gimbo da "ambasciatore dei social".

Una scelta che il governatore Francesco Acquaroli difende: "Siamo convinti che la forza della nostra immagine stia crescendo tantissimo con l’aiuto di questa strategia che abbiamo perseguito – ha spiegato –. L’immagine di chi è cresciuto, conosciuto e ama le Marche è, oggettivamente, un elemento non solo naturale e spontaneo, ma anche una testimonianza forte e autentica, come quella della regione che vogliamo far crescere". Lo spot, la cui durata standard sarà di 15 secondi, di fatto anticipa la stagione balneare, ma sarà anche "modulabile" in vista degli altri periodi del 2025. La mission è tendere alla (spesso) evocata destagionalizzazione in una visione d’insieme del turismo.

"Questo sarà il nostro biglietto da visita – ha aggiunto Acquaroli –. In primis per difendere e migliorare i risultati importanti delle stagioni precedenti, specie sul fronte degli stranieri (+14 per cento nel 2024)". Si guarda, dunque, anche all’estero: sono aumentati i francesi, altri bacini sono rappresentati da Nord Europa e Germania. Quindi non è esclusa una versione dello spot in inglese da far circolare nei media che saranno reputati più idonei. Ma soprattutto si cercherà di "intercettare un circuito di persone che amano un turismo esperienziale che incontra natura, paesaggio, enogastronomia e cultura" ha integrato il governatore.

Il video, pensato dal regista marchigiano Gianluca Grandinetti, tocca i luoghi simbolo, dal Conero ai Sibillini, i capoluoghi di provincia, le città e i borghi. Porta gli spettatori – i potenziali turisti – alla scoperta di curiosità, angoli nascosti, tradizioni, mestieri e arti. "E il messaggio più bello che emerge è quello del gioco di squadra, ma che stavolta arriva in modo visibile: il gioco di squadra che farà vincere le Marche", la chiusura di Acquaroli. Pensiero simile a quello del vicepresidente della Camera di Commercio delle Marche, Marco Pierpaoli: "La crescita è il frutto di un lavoro di squadra. Oggi più che mai, fare rete è la chiave per i risultati concreti".

