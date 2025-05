La grande bellezza. Ecco Cammini Aperti. Sulla Via Lauretana tra arte e spiritualità

Tre cammini, tre modi di vivere le Marche in modo autentico, lento e consapevole. Un’occasione unica per immergersi in un patrimonio diffuso, che intreccia spiritualità, natura, cultura e accoglienza. La regione è protagonista di "Cammini Aperti – Edizione Speciale 2025", il più importante evento nazionale dedicato alla promozione dei cammini e della cultura del viaggio lento. In programma ci sono tre escursioni gratuite, guidate da esperti dell’Aigae (Associazione italiana guide ambientali escursionistiche), e un’apertura straordinaria dall’alto valore simbolico, che permetteranno di scoprire i suggestivi tratti delle ‘Vie e Cammini Lauretani’, antichi percorsi di fede che intrecciano spiritualità, arte e paesaggio.

Tra gli appuntamenti più attesi, c’è l’escursione in programma domenica, da Muccia a Camerino, in provincia di Macerata, che vedrà la partecipazione straordinaria della plurimedagliata ex ginnasta Anželika Savrajuk, bronzo olimpico a Londra 2012, affiancata da Federica Feliciani, guida ambientale e ambassador marchigiana della Rete Nazionale "Donne in Cammino". Si passerà dunque dal silenzio dell’Eremo del Beato Rizzerio al patrimonio storico-umanistico di Camerino (fino al convento dei Cappuccini di Renacavata), in un percorso che unisce natura incontaminata e memoria religiosa.

Un momento di particolare valore è la visita dell’Abbazia di San Firmano a Montelupone (sabato), un gioiello del romanico bizantino riaperto al pubblico di recente, a seguito dei lavori di restauro post sisma. In questo caso l’itinerario condurrà infine a Recanati, città natale di Giacomo Leopardi. Sempre sabato c’è il cammino che unisce il borgo di Urbisaglia e l’Abbadia di Fiastra, tra archeologia romana e spiritualità cistercense. Una passeggiata tra storia e natura, attraverso colline coltivate e testimonianze millenarie. Iscrizione obbligatoria al link https://camminiaperti.net/marche-cammini-aperti-2025/.

Per il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, "i Cammini rappresentano un’opportunità importante dal punto di vista turistico e identitario". "Ogni borgo, ogni Comune custodisce un patrimonio unico, fatto di torri, chiese, piazze e storie profondamente legate alla spiritualità – dice –. Il turismo religioso rappresenta un’opportunità unica: non solo Loreto, ma tutti i cammini spirituali e i luoghi straordinari diffusi nella regione. La Via Lauretana, che ospiterà le iniziative marchigiane di Cammini Aperti, è uno strumento di valorizzazione del territorio, capace di connettere spiritualità, cultura e promozione a livello internazionale".

Monsignor Nazzareno Marconi, presidente della Conferenza episcopale marchigiana, ricorda che "la Via Lauretana è stata riconosciuta dalla Cei come uno dei sette Cammini giubilari d’Italia. Si tratta di percorsi millenari attraversati nei secoli da pellegrini, artisti e grandi pensatori: tra questi, Goethe, Galileo e Mozart, che tra l’altro compose le celebri Litanie Lauretane. In un’epoca dominata dal digitale è fondamentale riscoprire il valore del cammino reale, del contatto diretto con la natura, i luoghi e le persone".

La Regione Marche ha agito in sinergia anche con il Tavolo di concertazione per il recupero e la valorizzazione dell’Antica Via Lauretana presieduto da Renato Poletti, che rivela "l’interesse crescente a livello internazionale" per il territorio, "con prenotazioni già arrivate da Paesi come Repubblica Ceca, Irlanda e altri". "Questo cammino – spiega – aspira a diventare un itinerario di preghiera riconosciuto nel mondo".