La maggioranza si promuove: "Risultati importanti"

"Quello che sta facendo la giunta Acquaroli è meritevole in tutti i settori. Sarebbe un peccato ricominciare da capo. Stiamo svoltando e cambiando direzione". A dirlo è Renzo Marinelli, capogruppo della Lega. Un commento a caldo rispetto alle parole del governatore nell’intervista sulle nostre colonne. E anche l’avvio di una lunga campagna elettorale in vista delle elezioni regionali. "È il momento di fare sapere tutto ciò che è stato fatto – prosegue Marinelli –. Abbiamo fatto una riforma sanitaria che guarda nella giusta direzione. Paghiamo colpe non nostre, con un sistema che era stato centralizzato mentre ora è territoriale, metodo richiesto e utile per andare avanti. Ci sono difficoltà, vero, ma ora si guarda avanti con ottimismo. Chi opera nella sanità oggi ha entusiasmo".

Sempre nella maggioranza, sponda Fratelli d’Italia, il consigliere Nicola Baiocchi non ha dubbi sull’operato del governatore Francesco Acquaroli. "Si denotano pragmatismo e forte impegno su diversi temi – spiega fuori da Palazzo Raffaello –. In questi quattro anni e mezzo di legislatura c’è stato un grande impegno, investimenti e progressi che si stanno iniziando a vedere sempre di più. Sul piano delle infrastrutture si denotano volontà e attenzione di questa maggioranza, così anche sul tema della sanità. Risultati importantissimi, che questa giunta si deve ’rivendere’ in vista delle prossime elezioni".

Completa il cerchio della maggioranza Jessica Marcozzi, capogruppo di Forza Italia. "Nelle ultime settimane abbiamo ottenuto un ordine del giorno per estendere la decontribuzione del sud anche alle Marche – dice –. È passato e ora il presidente Acquaroli sta facendo leva sul governo, per fare sì che la misura sia estesa anche alla nostra regione. Abbiamo visto il suo impegno concreto anche sulla questione della Beko, al fianco dell’assessore Stefano Aguzzi, ma anche sulla sanità, con la proposta di legge per i medici di base nei borghi. Una mossa per ridurre gli accessi ai pronto soccorso e le liste di attesa".

nic. mas.