La missione in Arabia. Expo e ’Saudi Vision’: "Mercato strategico"

Imprese marchigiane in missione con l’Atim (Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche) per tre giorni a Riyadh, la capitale dell’Arabia Saudita. Obiettivo: rafforzare la presenza delle aziende della regione in un mercato strategico e in rapida evoluzione. "La delegazione era composta da imprese di riferimento nei settori dell’arredo di design, delle costruzioni e delle tecnologie digitali immersive, e ha rappresentato l’eccellenza produttiva e creativa del territorio", fa sapere l’Atim. C’è un mercato da coltivare, in particolare la "Saudi Vision 2030", il piano di sviluppo che sta ridisegnando il futuro del regno saudita attraverso importanti progetti infrastrutturali, immobiliari e turistici, tra i quali l’Expo 2030 di Riyadh.

Alla missione hanno preso parte cinque aziende rappresentative di importanti cluster economici regionali: Tm Italia (design e arredo d’interni di alta gamma), Cantori (design e arredo d’interni), Eurobuilding (costruzioni e materiali edilizi), Hcomm (tecnologie immersive e neurosensoriali) e GGG srl S.B. (soluzioni digitali avanzate). "Pur con dimensioni più contenute rispetto ai grandi operatori internazionali – si legge nella nota –, le imprese incarnano i valori di qualità, di creatività e innovazione che rendono il made in Italy un punto di riferimento nel mondo, valori che sono stati particolarmente apprezzati durante gli incontri in Arabia Saudita".

Lunedì, la delegazione si è recata all’ambasciata d’Italia a Riyadh per l’incontro "Fare Business in Arabia Saudita", che ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali di rilievo in un momento di confronto strategico su strumenti e opportunità per operare con successo nel mercato saudita. Nei giorni successivi si sono svolti incontri B2B con potenziali clienti locali, con l’obiettivo di costruire un solido network di contatti commerciali e rafforzare il ruolo delle Marche come interlocutore privilegiato per i progetti di sviluppo e innovazione in Arabia Saudita. Gli incontri hanno prodotto risultati concreti sul piano commerciale e relazionale, con richieste di preventivi da parte di società locali interessate alla tecnologia e ai prodotti delle aziende marchigiane presenti.

"Questa missione rappresenta un passo significativo nel percorso di internazionalizzazione che Atim sta costruendo per le imprese marchigiane. Il nostro impegno è di accompagnarle nei mercati più promettenti, creando relazioni, occasioni di confronto e opportunità concrete di crescita – dice Marina Santucci, direttrice di Atim –. L’Arabia Saudita, con la ’Saudi Vision 2030’ e l’orizzonte di Expo 2030, offre uno scenario ideale per valorizzare il saper fare, la creatività e l’innovazione che caratterizzano il nostro sistema produttivo. L’Atim continuerà a lavorare affinché le Marche siano riconosciute a livello globale come un territorio capace di coniugare la tradizione, la competenza e visione internazionale".