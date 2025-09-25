La Muraglia di Ricci. Il calcio e la politica: "Matteo, un fantasista"

Il Muraglia calcio, gli amici di una vita, la Casa del Popolo che dista meno di cento metri dal campo da gioco. Poi il circolo giovanile Left, il giornalino del quartiere e gli anni delle superiori, quando frequentava l’istituto tecnico Bramante di Pesaro, dove è stato rappresentante di istituto, ma si è preso anche una bocciatura in terza superiore. È un Matteo Ricci inedito quello raccontato da chi con lui è cresciuto e gli è stato a fianco, mentre coltivava l’amore per la politica e si divideva tra battaglie studentesche e passione per il calcio. Basta fare un giro a Muraglia, da sempre zoccolo duro della sinistra cittadina, per percepire subito che gran parte del quartiere dove è cresciuto il candidato presidente del centrosinistra alle regionali fa il tifo per lui. A raccontarlo è Roberto Pascucci, oggi presidente del Quartiere, storico frequentatore del Circolo di Muraglia (l’ex Casa del Popolo). "Ho una quindicina d’anni più di Ricci – dice –, ma l’ho visto crescere qui a Muraglia, sia al circolo che sul campo da calcio. Dell’esperienza calcistica Matteo ha preso valori come l’importanza del gioco di squadra e il rispetto. Della sua esperienza alla Casa del Popolo, invece, ricordo che fu lui insieme agli amici a prendere le redini di uno spazio che io stesso avevo creato nel 1976: era la sala d’ascolto, dove si facevano musica e iniziative come cineforum. Ricci e il suo gruppo negli anni novanta diedero vita anche al giornalino del quartiere, L’Eco, e poi al circolo giovanile Left. Da quell’esperienza nacque anche il festival Young Week in Baia Flaminia, evento dedicato ai giovani".

Poi l’esperienza della Festa dell’Unità nazionale a Pesaro. "Matteo era entrato nel partito (i Ds) – racconta ancora Pascucci – e fu una figura di riferimento per l’organizzazione. È sempre stato legato al suo quartiere e alla città, ma ha avuto anche una visione nazionale e la voglia di pensare in grande, con un’indole da leader".

Ad aiutarlo sarà forse stato anche il ruolo con cui giocava a calcio, prima centrocampista, fantasista, poi sulla fascia pronto a spingere in avanti. Luigi "Gigi" Rocchi, ex compagno di squadra al Muraglia e amico storico di Ricci: "Matteo era un giocatore talentuoso, molto tecnico e faceva parte della squadra con cui abbiamo vinto il campionato di Seconda categoria. Era un centrocampista offensivo". "Faceva cross per i compagni? Io giocavo in attacco, devo dire che qualche buon cross mi è arrivato – sorride –. Siamo amici da una vita, facciamo parte di una compagnia storica, con cui si esce a cena, andiamo al mare e giochiamo a padel". "Ma è meglio che lasci perdere con il padel, è molto più bravo a calcio – confida divertito Rocchi –. Matteo è una grande persona e fin da ragazzino ha sempre dimostrato di mettere nell’attività politica un impegno fuori dal comune".