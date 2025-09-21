La nostra guida alle urne. Dal voto alle preferenze. Ecco cosa c’è da sapere

È partito il countdown in vista delle elezioni regionali 2025. Domenica 28 settembre, dalle 7 alle 23, e lunedì 29 settembre, dalle 7 alle 15, si voterà per il rinnovo del Consiglio regionale e per l’elezione del presidente della giunta regionale delle Marche. Lo scrutinio avrà inizio subito dopo la chiusura delle urne. In tutta le regione gli aventi diritto al voto sono 1.325.689, la provincia-circoscrizione con il numero più alto di elettori è Ancona (404.299), seguono la provincia di Pesaro e Urbino (299.838), quella di Macerata (292.239), poi Ascoli (179.460) e Fermo (149.853). In totale saranno allestite 1.558 sezioni, di cui quattordici ospedaliere.

Gli elettori potranno scegliere tra tantissimi candidati al Consiglio regionale e sei candidati a presidente: Francesco Acquaroli, governatore uscente, per la coalizione di centrodestra sotto lo slogan "Più Marche", Matteo Ricci per il centrosinistra "Alleanza del Cambiamento", Claudio Bolletta per Democrazia Sovrana Popolare, Francesco Gerardi per Forza del Popolo, Lidia Mangani per il Partito comunista italiano, Beatrice Marinelli per la lista "Evoluzione della rivoluzione". I seggi disponibili sono trenta così suddivisi: nove per la circoscrizione di Ancona, sette per quella di Pesaro e Urbino, sei a Macerata, quattro a Fermo e altrettanti ad Ascoli.

COME SI VOTA

La prima cosa importante da sapere è che non è ammesso il voto disgiunto. Gli elettori possono votare soltanto per uno dei candidati alla carica di presidente, tracciando un segno sul suo nome: il voto si intende espresso anche a favore della lista oppure della coalizione collegata. Inoltre, si può votare per un candidato alla carica di presidente e per una delle liste collegate, tracciando un segno sul simbolo della lista, e si può anche votare soltanto per una lista e in questo caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente collegato.

LE PREFERENZE

Per i candidati a consigliere regionale della lista prescelta, gli elettori possono esprimere una o due preferenze di genere diverso (donna e uomo). In questo caso si deve scrivere il cognome del candidato consigliere oppure, in caso di omonimia, il nome e cognome. Se si esprime la preferenza per due candidate donne o due candidati uomini, la seconda preferenza è annullata e resta valida soltanto la prima. Ovviamente, come per qualsiasi elezione, gli elettori devono presentarsi ai seggi con un documento di riconoscimento valido e con la tessera elettorale. Chi non è in possesso della tessera elettorale oppure l’ha smarrita, la potrà richiedere all’ufficio elettorale del Comune di residenza. Uffici elettorali che, proprio per fare fronte alle richieste degli elettori e consentire a tutti l’esercizio del voto, in questo periodo hanno orari più ampi rispetto alla normalità.