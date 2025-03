La nostra prova diretta: "Così abbiamo percorso quei venti chilometri"

ll tratto più difficile da attraversare lungo l’autostrada A 14 Bologna-Taranto che costeggia il mare Adriatico per una lunghezza di 743 Km è senza dubbio quello delle gallerie a cavallo fra le province di Fermo e Ascoli Piceno. Autotrasportatori, rappresentanti di commercio, turisti da oltre sei anni sopportano i disagi dettati dai cantieri che hanno trasformato l’imbuto di tunnel in sequenza in un calvario che compromette l’economia di una parte della dorsale Adriatica. Dopo i periodi più bui qualcosa s’intravvede all’orizzonte.

Abbiamo percorso il tratto più complicato dal casello di San Benedetto del Tronto a quello di Pedaso e ritorno, in un giorno feriale e in un orario non particolarmente critico, dalle ore 10,30 in avanti con traffico scarso. Venti chilometri coperti in 25 minuti all’andata e in poco meno al ritorno. Il primo cantiere con restringimento di carreggiata su una sola corsia l’abbiamo incontrato nelle vicinanze del casello di Grottammare, dove c’è la galleria Montesecco e dove sono in corso i lavori per la messa a norma dell’impianto antincendio, nel rispetto di quanto disposto dall’Unione Europea. Si viaggia con rallentamenti a fisarmonica dovuti a piccole colonne di tir fra segnali che limitano la velocità fra i 90 ed 60 Km ora.

La galleria Montesecco è l’ultima dove sono iniziati i lavori e secondo Autostrade per l’Italia dovrebbero terminare entro il prossimo mese di giugno. Avanziamo per qualche chilometro a velocità regolare, ma subito arriva il secondo cantiere nella galleria di Pedaso. I camion stanno quasi fermi e c’è una fila di circa un chilometro poiché nel tunnel si viaggia su una sola corsia. Autostrade per l’Italia prevede la fine dei lavori per Pasqua, quindi prima del 15 aprile, quando i cantieri saranno rimossi, fino al 5 maggio, per limitare i disagi ai turisti.

Lungo il percorso incontriamo un terzo cantiere con la chiusura della corsia di emergenza per la riqualificazione delle barriere sul viadotto di S. Giuliano, ma che non crea impatto sulla viabilità. Al ritorno il traffico sembra essere più fluida, con meno rallentamenti, ma la segnaletica impone una velocità ridotta per gran parte del tratto. Tempo di percorrenza venti minuti. "Ieri - ci dice un rappresentante di commercio - non era così facile passare, gli incolonnamenti, come informava anche il Centro di Coordinamento delle Informazioni sulla Sicurezza Stradale (CCISS viaggiare informati), vi erano code consistenti su entrambi i cantieri e in entrambe le direzioni di marcia".

Una curiosità. Nelle zone dove sono presenti i cantieri e dove sono previsti i cambi di carreggiata o di corsia (che possono variare secondo l’intensità di traffico), sono stati installati dei cartelli fissi per la segnaletica che normalmente sono spenti, quindi pannelli scuri, ma che si accendono da remoto nel momento in cui scatta il cambio di corsia. Si tratta del primo esperimento sulle autostrade italiane studiato dai tecnici del 7° Tronco di Pescara.

Marcello Iezzi