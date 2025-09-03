La premier Giorgia Meloni torna ad Ancona il 17 settembre

Mercoledì 17 settembre, alle 18, Ancona ospiterà un significativo appuntamento politico: la premier Giorgia Meloni tornerà in città (dopoi la visita del 4 agosto) per sostenere la rielezione del governatore uscente delle Marche, Francesco Acquaroli. Al suo fianco i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Ci sarà anche Maurizio Lupi.

Il luogo dell’incontro, ancora da definire, sarà nel cuore di Ancona: inizialmente era stata ventilata l’ipotesi di Piazza Cavour, ma nelle ultime ore si stanno valutando altri scenari, probabilmente più attrezzati per la mobilitazione politica e con una cornice urbana più adatta. In ogni caso, la scelta cadrà su una location centrale, capace di garantire visibilità e partecipazione popolare.