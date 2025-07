La prima ordinanza per Ancona, Fano e Pesaro

"Con questa ordinanza garantiamo l’immediato avvio della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2022 e 2023, applicando il modello già sperimentato con successo nel cratere 2016". Il commissario Castelli ha annunciato così la prima ordinanza per i terremoti 2022-2023: ieri pomeriggio, ha presieduto la prima cabina di coordinamento sisma dedicata ai Comuni di Ancona, Fano, Pesaro, Umbertide, Perugia, Gubbio. "Regole certe, tempi rapidi e risorse dedicate – ha detto –, a dimostrazione che il modello Appennino centrale, già fonte di ispirazione per la legge nazionale sulle ricostruzioni, può essere immediatamente operativo".

L’ordinanza approvata prevede l’estensione delle norme e procedure straordinarie già applicate alla ricostruzione 2016, con dotazione finanziaria di 35 milioni nel 2025 e 67 nel 2026. Per la ricostruzione privata è fissata al 31 ottobre la possibilità per i cittadini di presentare una manifestazione di volontà tramite piattaforma Ge.Di.Si. per attivare il percorso di ricostruzione; è inoltre indicato il 31 dicembre per la presentazione del livello operativo. Per la ricostruzione pubblica, entro il 31 dicembre si potranno presentare i Documenti di indirizzo alla progettazione (Dip), poi finanziati con successive ordinanze.

lu. ge.