La priorità di Acquaroli: "Marchigiani del futuro, scommessa sui giovani"

Quella scalata fino all’ottavo piano di Palazzo Raffaello, ad Ancona, deve essere stata la meno faticosa di sempre per il governatore Francesco Acquaroli. Arriva col sorriso stampato sulle labbra. Strette di mano e pacche sulle spalle. La leggerezza, dopo i giorni delle serrate trattative con gli alleati. La responsabilità, termine ricorrente. L’ufficialità dei compagni di viaggio nel mandato bis. "Una bella squadra, giovane – l’esordio –. Che secondo me ci darà tante belle soddisfazioni e che soprattutto dovrà dare continuità a un lavoro che è già stato impostato". Parla di potenziale e capacità politiche. Ma anche di riconoscimento ottenuto alle elezioni. E allora eccoli, i sei nomi. Confermati dalle anticipazioni di vigilia. Sei, per ora. Prima di allargare la pianta organica a otto dopo l’apposita legge regionale. "Abbiamo la volontà di ampliare la giunta il prima possibile, a invarianza di spesa, per dare più forza e risposte alle esigenze di cittadini e territori", dirà il presidente. Suo vice sarà Enrico Rossi, Lega, che spazierà dall’agricoltura al governo del territorio, l’istruzione e la sicurezza. Approccerà, spiega, con "umiltà e grande consapevolezza di doversi mettere a disposizione dei soggetti interlocutori", ma anche "pragmatismo" ereditato nella sindacatura. Lui, sindaco uscente di Cartoceto. Non il solo a svestire la fascia tricolore per l’incarico assessorile. Ne è esempio Paolo Calcinaro, da Fermo: nel suo nuovo orizzonte sanità e politiche sociali. Materie, prime considerazioni, da affrontare insieme, in quanto "sono ambiti strettamente connessi". L’approccio e il metodo: "Nelle Marche le realtà territoriali sono diverse e da questa conoscenza occorre partire per migliorare i servizi". E sulla salute a un civico, il Calcinaro superstar delle oltre novemila preferenze con i ’Marchigiani’, c’è un chiaro imprimatur. "Non è una scommessa, è una scelta che ho voluto fortemente – precisa Acquaroli –, perché credo nella figura di una persona che conosce bene la politica e ha dimostrato di saper dare risposte".

Poi c’è Tiziano Consoli (Forza Italia), da Maiolati Spontini: lavoro, formazione e politiche giovanili, poi ambiente, Protezione civile e sport. Per lui, "rappresentare la Regione è un piccolo sogno, ma soprattutto impegno e responsabilità che mi onora".

Quindi, la triade di Fratelli d’Italia. L’unico confermato è Francesco Baldelli, che continuerà a viaggiare sull’alta velocità delle infrastrutture (e dei trasporti, aggiunti alla lista), dei lavori pubblici e dell’edilizia: "Un piacere servire ancora le Marche e i marchigiani". Giacomo Bugaro, in cabina di regia per il pacchetto di deleghe economiche, e spunta quella alla Zes che, spiega, è "ormai prossima all’approvazione definitiva" e "rappresenta "un’occasione strategica per attrarre investimenti e favorire la crescita nelle Marche". Poi porto, aeroporto e interporto. Francesca Pantaloni al bilancio, del quale dirà: "Sono forse la prima donna che ricopre questa carica, c’è ancora più impegno nel fare la differenza". Nella fase-uno, Acquaroli terrà per sé ricostruzione e rapporti con le istituzioni. Poi borghi, commercio, turismo e cultura. Settori, questi quattro, seguiti anche dalla sottosegretaria Silvia Luconi (Fd’I). Destinata a diventare assessore (con il leghista Renzo Marinelli) con l’allargamento della giunta a otto.

Il governatore detta la linea agli assessori: "Dare il massimo e concentrarsi rispetto alle priorità". Ringrazia la giunta uscente per il "grande lavoro svolto in anni complessi: se siamo qui, è merito di quanto fatto insieme". Scalpita nel ripartire e fissa gli obiettivi principali del secondo mandato. "I giovani, i marchigiani del futuro, saranno la nostra principale attenzione e dunque vogliamo concentrarci sulla formazione e sul mondo economico e produttivo – dice –. Continueremo a lavorare per la sanità, insieme allo sviluppo della regione, al miglioramento dei servizi e dei collegamenti". L’emozione c’è per "la riconferma elettorale". Anzi, è "ancora più grande dalla prima volta". Perché "dà consapevolezza, responsabilità e la voglia di completare il lavoro iniziato". Si (ri)parte.