La protesta davanti alla Regione: "Non vogliamo l’ateneo privato"

"Fuori UniLink dalle Marche". Un grande striscione rosso, cartelloni e bandiere per gli studenti che ieri mattina hanno inscenato un presidio di protesta davanti alla Regione, ad Ancona, per dire no al possibile avvento dell’università privata nelle Marche. Si sono presentati davanti a Palazzo Leopardi, al fianco dei consiglieri regionali del Pd e delle sigle sindacali, proprio mentre era in corso il Consiglio regionale. I consiglieri regionali dem – Mangialardi, Carancini, Vitri, Mastrovincenzo, Casini, Minardi e Cesetti – e Marta Ruggeri del Movimento Cinque Stelle si sono uniti a una cinquantina di studenti e di studentesse per dire "no alla privatizzazione dell’università". Sui cartelli esposti dalle associazioni studentesche gli slogan "UniLink, le Marche non ti vogliono" e "No all’università dei padroni". Nel presidio le bandiere della Cgil, della Fiom, dell’Istituto Gramsci Marche, di Federconsumatori e delle associazioni studentesche Udu, Adi, Gulliver, Rete degli studenti medi e Officina universitaria. Anna Casini, capogruppo del Pd in Consiglio regionale, ha spiegato il motivo del no all’apertura di tre sedi della Link University tra Fano, Macerata e Ascoli, con due corsi di medicina e uno di odontoiatria.

"Il centrodestra mette in atto un processo di privatizzazione del sistema universitario, che causerà moltissimi danni alle Marche – ha detto –. È un’operazione squisitamente politica, voluta dalla Lega e avallata dalla giunta regionale". Per la Cgil, in prima linea la segretaria regionale Eleonora Fontana. "L’istruzione deve essere pubblica a tutti i livelli – ha spiegato –. Abbiamo assistito a un taglio significativo del fondo di finanziamento ordinario, le risorse che il Mur dà agli atenei. Così non si risolve il problema della carenza di medici". Sabrina Brizzola, coordinatrice della lista Gulliver e presidente del consiglio studentesco dell’Univpm, ha consegnato una lettera al governatore Francesco Acquaroli. "L’università privata è for profit – c’è scritto –, non ha l’obiettivo di promuovere la formazione dei giovani, ma di massimizzare profitti a discapito di varie cose, tra cui qualità della didattica".

Sull’altro fronte, ecco Azione Universitaria, movimento studentesco vicino a Fratelli d’Italia. "Le associazioni di sinistra non devono parlare a nome dell’intero corpo studentesco – dice Ettore Pelati (assessore di Recanati), membro marchigiano della dirigenza nazionale con Lorenzo Gabrielli –. Il ruolo sociale e culturale delle università pubbliche non è messo in discussione. Ma il privato serve, coadiuvando il pubblico, per garantire il ricambio della classe medica nel caso delle Marche. Io sono insegnante e lavoro sia nella scuola pubblica che in quella paritaria, per esempio. Non vediamo quindi come questa scelta possa essere bollata come lesiva del diritto allo studio". Un pensiero che prima del sit-in, nei corridoi del Consiglio regionale, aveva espresso Filippo Saltamartini (Lega), assessore regionale alla sanità. "Parliamo di una discussione surreale – ha detto –. Il privato che vuole investire nella nostra regione è un valore aggiunto. Se la Link University aprisse, ci sarebbero anche prospettive di ricerche applicate con i nostri ospedali". Dopo il parere favorevole consultivo, e non vincolante, della Regione, ora è tutto nelle mani del ministero dell’università e della ricerca. Dal Mur, che ha in mano il dossier, al momento nessun intervento, mentre i vertici di Link Campus University, contattati, hanno preferito "non parlare in questa fase: seguiamo le procedure e attendiamo".