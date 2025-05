La provincia dei record: "Può essere l’effetto delle immatricolazioni"

Secondo l’osservatorio annuale dei consumi di Findomestic, Pesaro e Urbino è la provincia italiana dove si è registrato il maggiore incremento di spesa nel 2024 per l’acquisto di beni durevoli, soprattutto per quanto riguarda le moto e le auto. Una crescita del 5,7% per la spesa relativa alle auto nuove, del 14% circa per l’usato, mentre per le moto si registra addirittura un incremento di oltre il 70%. Un’impennata di vendite che però non trova totale riscontro tra i concessionari della zona, ma per cui, almeno per il settore delle moto, potrebbe esserci una spiegazione. "Rispetto al 2023 – spiega Enzo Lazzarini, titolare dell’omonima e storica concessionaria di moto –, non riscontriamo una crescita così importante. Un piccolo incremento di vendite c’è stato, ma non stiamo parlando di numeri epocali". Discorso differente, se invece si parla di numero di veicoli immatricolati, visto che il settore moto, a partire dal primo gennaio del 2025, ha visto il passaggio obbligatorio dall’omologazione Euro5 a Euro5+. Questo ha portato i concessionari, ma anche le case costruttrici (consideriamo che a Pesaro ha sede la Benelli), a immatricolare veicoli ancora in giacenza (con omologazione Euro5) entro il 31 dicembre 2024. Motociclette che sono state targate, poi smaltite e vendute durante i primi mesi di quest’anno.

"Alla fine dell’anno, infatti – aggiunge Lazzarini –, abbiamo avuto un incremento di immatricolazioni dovuto proprio al passaggio alla normativa Euro5+. Nei primi mesi del 2025 abbiamo poi avuto un piccolo calo, ma ora siamo in ripresa". Sottolinea la stessa situazione anche Giampiero Gadani, titolare dell’omonima concessionaria. "L’immatricolato nella nostra provincia, nel 2024 – dice –, ha sicuramente avuto una impennata dovuta al passaggio alla normativa Euro5+. Per quanto ci riguarda, il 2023 era andato leggermente meglio del 2024, nonostante il settore delle moto sia in positivo. Un po’ a rilento i primi mesi del 2025, ora qualcosa si sta muovendo di più". Non c’è stato questo exploit di vendite neanche nel settore delle auto.

"Rispetto all’anno prima – dice Francesco Boattini, titolare dell’omonima concessionaria –, nel 2024, secondo i dati Unrae, nella nostra provincia c’è stato un incremento di vendite del 5 o 6%. Un dato in linea con quanto riscontrato anche da noi. Per quanto riguarda il 2025, i primi due mesi sono andati bene, poi a Pesaro, essendo una città di mare, soffriamo un po’ nei mesi estivi, per riprendere da settembre in avanti. L’automotive è un settore che sta soffrendo, ma vogliamo essere positivi".

A commentare il dato che riguarda l’incremento della spesa relativa ai beni durevoli, anche Floro Bisello, avvocato e segretario nazionale di Adusbef. "Accolgo positivamente l’incremento della spesa per i beni durevoli (come motociclette e automobili, ndr) – osserva –, perché rappresenta un importante e positivo indicatore della fiducia dei consumatori nel loro futuro e nel loro livello di vita. Finalmente si assiste a un cambiamento nelle abitudini dei consumatori della nostra provincia (Pesaro, ndr), con il decremento nella spesa relativa all’elettronica di consumo, in cui dovrebbe cessare la rincorsa all’acquisto dell’ultimo modello di cellulare e televisore".