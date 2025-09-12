La rilevazione di Emg. Presidente uscente avanti di sei punti. FdI è il primo partito

Sei punti percentuali di differenza: Francesco Acquaroli al 52%, Matteo Ricci al 46%. È quanto emerge dal sondaggio Emg Different, realizzato tra l’8 e il 10 settembre. E sempre il 52% degli intervistati giudica positivo l’operato del presidente uscente della Regione Marche: lo dicono il 79% degli elettori di centrodestra e il 65% di quelli di centro.

Per quanto riguarda il voto alle liste, Fratelli d’Italia è il primo partito con il 31,5%. Seguono il Pd al 29%, la Lega all’8%, Forza Italia al 7%, il Movimento Cinque Stelle al 6%, Alleanza Verdi-Sinistra al 4%. Quanto alla collocazione dell’elettorato, il 7,4% si dichiara di destra, il 18,4 di centrodestra per un totale del 25,8%, mentre l’11, 6% si dichiara di sinistra e il 15,3 di centrosinistra, per un totale del 26,9%. Ben il 29% degli intervistati dice di non riconoscersi in nessuno dei due poli.

Quanto agli interventi prioritari per le Marche, l’indicazione è netta: per il 61% c’è la sanità, seguono il lavoro (20%), la formazione al lavoro (13%), la politiche sociali per i giovani (12%) e la scuola (10%). Il 75% degli intervistati si dice soddisfatto della qualità della vita nelle Marche, specie le donne (80%) e la fascia dei più giovani, 18-34 anni (85%).

Infine, il dato dell’affluenza: il 51% dice che sicuramente voterà e il 34% che probabilmente lo farà. L’affluenza stimata è del 55%. Alle regionali del 2020 era stata poi del 60%.