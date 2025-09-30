La scalata del presidente bis. Una crescita a ’pane e politica’

Consigliere comunale, consigliere regionale, sindaco, deputato, governatore. E ora governatore bis. La scalata di Francesco Acquaroli nel mondo della politica comincia nel 1999, quando per la prima volta entra in Comune, nella sua Potenza Picena, come consigliere d’opposizione. Sono i tempi di Gianfranco Fini e di Alleanza Nazionale, e lui viene eletto in rappresentanza di una lista civica. Sono passati 26 anni: dalle stanze della politica e delle istituzioni Acquaroli non è più uscito. La sua ascesa è legata a doppio filo a quella della premier Giorgia Meloni, alla quale lo uniscono anni di comune e militanza nei movimenti giovanili di destra.

Cinquantuno anni festeggiati nel penultimo giorno di campagna elettorale, Acquaroli vive da sempre a San Girio, frazione di Potenza Picena. Laureato in Economia e amministrazione dell’impresa alla Politecnica delle Marche, di professione (politica a parte) consulente finanziario, è sposato dal 2013 con Lucia Appignanesi. Tifoso dell’Inter, Acquaroli è cresciuto – per dirla con il titolo del libro del suo competitor Matteo Ricci – a "pane e politica". Consigliere comunale a venticinque anni, viene confermato nel 2004, sempre all’opposizione. Nel 2009 si candida a sindaco di Potenza Picena, dopo uno strappo all’interno del centrodestra: la vecchia guardia sostiene un altro candidato, lui si mette in proprio e da outsider arriva secondo, rivelandosi la vera sorpresa della tornata elettorale.

Sono le prove generali per l’ingresso in consiglio regionale, nel 2010. Nel frattempo Alleanza Nazionale non c’è più, è il momento del Popolo della libertà di Silvio Berlusconi e Acquaroli mette piede per la prima volta a Palazzo Raffaello, da consigliere di opposizione. Ad Ancona resterà per quattro anni (in mezzo c’è anche l’inchiesta sulle spese facili in Regione, dalla quale esce con un’assoluzione): nel 2014, un anno prima della scadenza del mandato, Acquaroli lascia la poltrona in Regione e diventa sindaco di Potenza Picena. Anche in questo caso non porterà a termine il mandato: alle Politiche del 2018, sotto le insegne della neonata Fratelli d’Italia, strappa un seggio alla Camera. Passa un anno e corre anche alle Europee, senza essere eletto ma portando a casa novemila preferenze. L’avventura a Montecitorio dura solo fino al 2020: nonostante il fuoco amico di una Lega che viaggia attorno al 25%, Giorgia Meloni riesce a spuntarla e a candidare il suo uomo nelle Marche. Lui la ripaga regalando a Fratelli d’Italia la prima presidenza di Regione. In mezzo c’è la famigerata cena fascista di Acquasanta Terme, nell’anniversario della Marcia su Roma. È il 28 ottobre del 2019: Acquaroli assicura che di quel menù ispirato al Ventennio non sapeva nulla, che ad Acquasanta aveva fatto un salto di passaggio tra un impegno l’altro, e che lui non ha nessuna nostalgia del passato. L’incidente continua a essergli rinfacciato di tanto in tanto, ma agli elettori il caso sembra non interessare più di tanto.

L’ex deputato governa per cinque anni, superando indenne anche le defezioni in giunta del 2022, quando metà degli assessori trasloca a Roma per un posto in Parlamento. Il resto è cronaca recente, con la conferma dopo un duello dall’esito non scontato con Matteo Ricci. A un certo punto – raccontano i retroscena – le sorelle d’Italia a Roma avrebbero sentito puzza di bruciato: la parlantina e la disinvoltura di Ricci davanti alle telecamere rischiano di mettere in difficoltà il governatore uscente. Così viene tirato fuori dal cilindro Italo Bocchino, col compito di dare man forte all’ex deputato dal punto di vista comunicativo. Il centrosinistra ne approfitta subito per parlare di un Acquaroli commissariato: "Ha bisogno di un badante politico", dicono i malevoli. Lui però rimane sui suoi binari, non alza i toni e non infierisce sul caso Affidopoli, col rivale Ricci indagato per corruzione.

I fatti gli hanno dato ragione.