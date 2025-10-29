La strategia del sindaco: "Identità e orgoglio, il futuro nasce da qui"

"Non è solo una competizione, vincere la sfida è ovviamente importante, ma il vero risultato è investire sul futuro di Ancona". La candidatura del capoluogo delle Marche a Capitale italiana della Cultura 2028 è stata riassunta così dal sindaco Daniele Silvetti, che per il resto non ha voluto tenere fuori dal discorso le parole che più ha usato e sta usando da quando quasi due anni e mezzo fa ha strappato la città al centrosinistra: identità e orgoglio. "Lo dissi subito dopo il mio insediamento, ribadendolo nelle linee guida di mandato, che avrei puntato forte sulla cultura come motore di sviluppo – ha aggiunto Silvetti durante l’evento al Ridotto delle Muse –. Questa candidatura, dunque, non arriva per caso, in maniera estemporanea, ma è stata una visione chiara fin da subito, una scelta dovuta. Nel momento in cui assieme alla squadra di governo e ai collaboratori abbiamo deciso di puntare questo grande obiettivo, ho riversato tutte le aspettative sull’assessore Paraventi, a cui va tutto il mio ringraziamento per il lavoro che sta facendo. Il futuro nasce qui, dalle parole del grande poeta anconetano Scarabicchi, dai suoi versi, tra cui quello scelto per dare il titolo alla candidatura, e ringrazio per l’intuizione Antonio Luccarini".

"Per ora ci sono molte suggestioni nel nostro fascicolo, ma anche contenuti – ha detto ancora il sindaco –. Ancona città di porto e di parco, sono queste le linee guida attraverso cui abbiamo costruito la candidatura. E c’è bisogno di tutti per arrivare alla meta, nessuno escluso, a partire dalle istituzioni".

Quei rappresentanti istituzionali presenti ieri al gran completo alle Muse, ma che, uno dopo l’altro, sono dovuti scappare quasi alla chetichella. Il tempo di finire i loro brevi interventi e la necessità di andarsene per altri impegni pregressi, anche se in ballo c’era la candidatura non di Ancona, ma di tutta una regione. Il primo a dover lasciare il teatro – a seguire poi il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, e il rettore Gian Luca Gregori – è stato il riconfermato presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. "È l’avvio di un percorso importante per Ancona e la nostra regione, che ha già vissuto l’esperienza di Pesaro Capitale italiana della Cultura insieme anche alla candidatura di Ascoli – ha detto Acquaroli –. Siamo contenti che ora Ancona, il nostro capoluogo, prenda parte a questa sfida, che ci deve vedere uniti e coesi. Come accaduto per Pesaro, questa sfida porta la nostra regione al centro di un’iniziativa nazionale, che anno dopo anno sta mostrando una grande dinamicità e contribuisce a fare crescere la consapevolezza del patrimonio culturale e storico".

Al di là degli stupidi steccati e dei campanili è andato Fioravanti, presidente dell’Anci Marche e sindaco di Ascoli. "Ancona vincerà – ha detto sicuro Fioravanti –. Anci Marche sostiene con convinzione questa candidatura e lo fa per tanti motivi, perché è l’unica città marchigiana che concorre in questa competizione. L’Anci ne sostiene il percorso fin dal principio e ha predisposto un documento che è stato allegato al dossier che il Comune di Ancona ha presentato al ministero della cultura. Siamo convinti che l’eventuale aggiudicazione avrebbe ricadute positive per tutti i 225 Comuni delle Marche, e non solo per Ancona. Sarebbe un successo che andrebbe molto al di là dei suoi confini, perché, e lo dico da non anconetano, Ancona è una città che incarna perfettamente il prototipo della Capitale della cultura". Infine, il rettore dell’Univpm, Gian Luca Gregori: "ll contributo dell’ateneo si è concentrato sulla sistematizzazione dei diversi interventi sviluppati, adottando l’approccio fortemente multidisciplinare".

Pierfrancesco Curzi