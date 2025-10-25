La strategia di Tajani: "Cultura come forza per promuovere l’Italia"

"La cultura è motore di crescita, il nostro immenso patrimonio è volàno di benessere e innovazione. Scegliere Macerata e Recanati come luoghi per questo incontro vuol dire accendere i riflettori su tutte le città italiane, non solo le più grandi". Così Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ha aperto la sessione istituzionale degli Stati Generali della diplomazia culturale a Macerata. L’appuntamento annuale organizzato dal ministero degli esteri, che riunisce i direttori degli Istituti di cultura italiana nel mondo, ha visto l’arrivo del ministro al teatro Lauro Rossi, accompagnato dal sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli, da Paola Frassinetti, sottosegretario all’istruzione, e da Davide Rondoni, presidente del comitato nazionale per le celebrazioni di San Francesco.

"Con il sostegno politico del ministero e delle nostre ambasciate, gli Istituti italiani di cultura nel mondo dovranno essere sempre più integrati – ha detto Tajani –. Siamo forse la prima potenza culturale mondiale grazie alla nostra straordinaria produzione cinematografica, alle nostre collezioni d’arte contemporanea e alla nostra musica. La cultura, però, è anche architettura, dieta mediterranea, sport, aspetti da valorizzare come nostro tratto identitario". Ruolo della cultura è anche quello di ponte tra territori e idee. "La cultura – ha detto ancora – può essere strumento di pace e dialogo, mezzo per eliminare l’attrito: penso a Israele, Palestina, Giordania e ai territori attorno al focolaio del Medio Oriente. È essenziale esportare la nostra cultura di pace".

Dopo Macerata, Tajani ha fatto tappa nel cuore della città leopardiana, dove la cultura italiana ha trovato la sua vetrina internazionale. Recanati ha infatti ospitato con Macerata la sessione istituzionale degli Stati Generali della diplomazia culturale. Ad accogliere il vicepremier nella suggestiva cornice cittadina un emozionato sindaco Emanuele Pepa, che ha sottolineato come l’evento "valorizzi non solo il nostro patrimonio storico, artistico e culturale, ma anche l’identità viva e dinamica della nostra comunità". "Recanati è da sempre una città che dialoga con il mondo – ha aggiunto –, lo fa attraverso la poesia senza tempo di Giacomo Leopardi e le note immortali di Beniamino Gigli". Tajani ha spiegato di avere scelto Macerata e Recanati proprio per il forte legame con la figura di Giacomo Leopardi, "uno dei maggiori pensatori italiani, che in questa terra ha trovato l’ispirazione e nutrimento intellettuale".

Dopo la visita alla celebre Biblioteca di Casa Leopardi, il ministro ha espresso il desiderio di rafforzare la collaborazione e ha auspicato che "un rappresentante della famiglia Leopardi possa essere presente alla Fiera del Libro di Guadalajara in Messico". Un breve intervento di Gregorio Leopardi ha ricordato come la biblioteca resti aperta a tutti, in linea con lo spirito del conte Monaldo, e come questa apertura, insieme a nuovi investimenti, abbia favorito l’arrivo di studiosi e turisti da tutto il mondo. A seguire Fabio Corvatta, presidente del Centro nazionale di studi leopardiani (Cnsl), ha illustrato l’intensa attività dell’ente nel diffondere la poesia leopardiana a livello internazionale. La giornata si è conclusa con la consegna al ministro Tajani di una medaglia commemorativa della città e di un prezioso volume de L’Infinito tradotto in più lingue, simbolo del valore dell’internazionalizzazione come strumento per promuovere la cultura e l’immagine dell’Italia nel mondo.

Martina Di Marco

Asterio Tubaldi