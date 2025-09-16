La visita di Valditara: "Marche, scuole super". Il Pd: "Spot elettorale"

Il ministro all’Istruzione Giuseppe Valditara ha scelto il sud delle Marche per inaugurare l’anno scolastico. Valditara, inoltre, appena arrivato nel territorio ringrazia "tutti i giovani che hanno iniziato la scuola" e poi annuncia di essere venuto proprio nelle Marche nel giorno in cui praticamente tutta Italia riapre le scuole "perché è la regione con la miglior performance scolastica d’Italia", dice. Agli ospiti intervenuti in teatro, Valditara rivolge "un augurio speciale". E poi il messaggio per gli studenti: "Credete nei vostri talenti, nella bellezza e ricchezza che avete dentro. Ognuno di voi, ha dentro di sé qualcosa di unico, dovete soltanto saperlo riconoscere. Il compito della scuola e dei vostri docenti è quello di aiutarvi in questo percorso, potete diventare qualsiasi cosa vogliate, basta crederci, con impegno andrete ovunque". Un pomeriggio intenso per ministro nel giorno dell’inaugurazione dell’anno scolastico. Ad accogliere la visita del ministro, alcuni ragazzi dell’Isc ‘Cestoni’ di Montegiorgio hanno intonato l’Inno d’Italia prima di dare il via ai lavori.

Ad accoglierlo il sindaco Michele Ortenzi e molti amministratori del territorio; Giorgia Latini, vice presidente alla Commissione cultura della Camera dei Deputati, il deputato Mauro Lucentini, tantissimi dirigenti degli istituti scolastici del territorio con in testa Donatella D’Amico Dirigente dell’Ufficio scolastico delle Marche insieme a studenti e insegnanti. Oggi Valditara sarà ad Ancona: questa mattina Iis Podesti-Calzecchi-Onesti e dalle 14 appuntamento invece nella sede di Confindustria.

Ieri, però, non è stato tutto rose e fiori. A Montalto delle Marche hanno protestato i sindaci di Carassai, Castignano, Montedinove e Rotella che non hanno presenziato all’appuntamento. Oltre ai rappresentanti istituzionali, era presente un minuto sit in di protesta. Gridando ‘Vergogna’ e agitando alcuni cartelli.

Non sono mancate nemmeno le proteste del centrosinistra. Chiara Croce, candidata nel Pd alla prossime regionali e Giorgio Fede del Movimento 5 Stelle, hanno iniziato a scandire i motivi della protesta. "Gli eventi istituzionali devono rispondere a precise norme e non possono essere fatti a pochi giorni dal voto in un comune dove il vice sindaco è un candidato – sostiene il gruppo –. Su questo argomento abbiamo inviato un esposto alla Prefettura di Fermo. Ci sono poi tante criticità. Il lavoro sotto pagato degli insegnanti. La questione Its, che crediamo possa essere un valido strumento di formazione, a patto che le risorse non vengano utilizzate per scopi personali".

Interviene anche il Pd di Fermo, sostenendo che la visita di Valditara sia mossa da "logiche di propaganda politica (in riferimento alle imminenti elezioni regionali, ndr) più che da reale interesse per il mondo dell’istruzione", scrivono. È "inaccettabile", secondo i dem, che le istituzioni scolastiche vengano trasformate in palcoscenici per singole forze politiche e candidati".

Stesse voci anche dall’Ascolano. "È stato inopportuno che il ministro Valditara, a pochi giorni dal voto per le elezioni regionali, si presenti presso l’Istituto Omnicomprensivo di Montalto delle Marche per ragioni ancora tutte da scoprire – dichiara Francesco Ameli, segretario provinciale del Pd e candidato alle regionali –. Non c’è una nuova scuola da inaugurare, non può non destare sospetti riguardo un improprio uso del ruolo istituzionale per fare campagna elettorale a favore di una parte politica a danno di un’altra?".

Alessio Carassai