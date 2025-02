L’allarme della Corte dei Conti: "Riciclaggio di denaro sporco, così si insinua la malavita"

Anche nelle Marche la malavita trova terreno fertile, si nasconde dietro operazioni di "riciclaggio di denaro sporco", in "tentativi di insinuarsi nelle maglie economiche della regione, nel circuito dell’economia legale, per ripulire il denaro a volte accumulato con altre tipologie di illeciti" e che proviene "anche dalla droga". È l’allarme lanciato dalla procuratrice regionale della Corte dei Conti, Alessandra Pomponio, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, alla Loggia dei Mercanti di Ancona. La regione, ha ricordato la procuratrice, "è caratterizzata da un’attività economica molto viva e la malavita, in generale, trova terreno fertile anche in relazione alle maglie di dubbi interpretativi o si insinua nelle falle del sistema che consentono di sfruttare a proprio beneficio delle possibilità, diciamo anche in termini elusivi, che non sono necessariamente illeciti o in contrasto con le norme".

Nel 2024, la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti delle Marche ha emesso 140 sentenze – ha spiegato il presidente Valter Camillo Del Rosario –: 36 decisioni in materia di responsabilità amministrativa, tra cui 25 sentenze di condanna a risarcire un danno erariale per oltre sei milioni. Tra gli spunti di interesse, spicca una condanna per l’indebito conseguimento di tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica tramite impianti fotovoltaici ai danni del Gestore dei servizi energetici (Gse): al termine del procedimento, l’amministratore e le società a lui riconducibili sono stati condannati a risarcire danni per oltre 4 milioni. Un’altra serie di sentenze ha riguardato alcune frodi finalizzate a ottenere indebitamente contributi pubblici dall’Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) per sedicenti aziende agricole: i giudici hanno condannato vari soggetti, ritenendoli responsabili di avere attestato falsamente le condizioni previste dalla normativa comunitaria per ottenere l’erogazione di denaro, in particolare facendo figurare falsi contratti d’affitto di fondi rustici per dimostrarne il possesso, ma anche la mancata attuazione degli interventi previsti per incrementare il benessere degli animali allevati e le false spese per l’ammodernamento di un’azienda vinicola: richiesta di risarcimento di 579mila euro.

Un’altra sentenza ha riconosciuto responsabile un dirigente dell’ex Asur per un danno di circa 110mila euro riguardante l’irregolare corresponsione di rimborsi chilometrici a un dipendente per trasferte in regione. La Corte ha ricordato anche la condanna, in misura ridotta rispetto agli oltre 13mila euro contestati, di un infermiere addetto alla vaccinazione anti Covid ad Ancona, che dietro compenso simulava vaccinazioni per fare ottenere il Green Pass. La riduzione dell’onere risarcitorio è dovuta al fatto che non si poteva provare l’esatto numero di dosi falsamente inoculate. Nel 2024, un altro fronte di battaglia per la procura contabile è stato quello dell’indebita percezione di contributi pubblici, settore in cui la procura "rincorre le modifiche della pubblica amministrazione e la possibilità di intervenire su strumenti finanziari usati per incentivare alcuni settori", dai bonus edilizi ai crediti d’imposta.