L’antipasto d’estate: "Turisti, test superato. E prenotazioni boom"

Sono positivi i riscontri sulla prima, vera finestra turistica della stagione, aperta con le festività pasquali e chiusa con il ponte lungo del Primo maggio. Un test significativo per la filiera turistica delle Marche, che si confermano una meta di richiamo grazie a un’offerta "ampia e variegata", come sottolinea Massimiliano Polacco, direttore di Confcommercio Marche e segretario generale di Federalberghi. Direttore Polacco, qual è il bilancio di questo antipasto della stagione balneare?

"La regione ha registrato un buon flusso di turisti in tutte le principali località, dal mare fino all’entroterra. Immaginavamo che le festività pasquali e i ponti successivi sarebbero stati un banco di prova cruciale, soprattutto in vista della stagione estiva. I segnali sono certamente positivi, come dimostra il trend registrato in questi giorni di festa, che ci fa ben sperare per i prossimi mesi. Aumentano dunque la fiducia e l’ottimismo in una stagione 2025 che potrebbe consolidare i dati in crescita già registrati negli ultimi anni".

Quali località hanno attratto più turisti?

"Possiamo dire che sono andati bene sia i luoghi di mare che le città della cultura, i borghi e le zone montane. Senigallia ha accolto numerosi gruppi con arrivi anche dall’estero. La Riviera del Conero e in genere la costa hanno visto una presenza significativa, soprattutto nelle zone di Ancona, Civitanova e Cupra Marittima, con prenotazioni da Lazio, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Toscana, ma anche dall’Abruzzo e dalla Puglia. Nell’entroterra, segnali positivi da Sarnano e da Camerino, che hanno registrato flussi di visitatori individuali, spesso last minute, anche a causa dell’incertezza del meteo. Bene anche il turismo culturale a Urbino".

Chi sceglie le Marche come meta, da dove parte?

"Abbiamo riscontrato una buona presenza dall’Italia del nord, ma anche dall’estero, soprattutto da Svizzera, Germania e Austria. Ci auguriamo quindi che la performance del turismo straniero dell’anno scorso possa essere ulteriormente migliorata. Infatti, puntiamo molto su questo segmento per il futuro".

Come stanno andando le prenotazioni per l’estate?

"Stanno andando molto bene, meglio dell’anno scorso. Siamo molto positivi e la previsione è buona. Le richieste riguardano principalmente soggiorni brevi, di tre o quattro giorni, mentre la settimana completa si concentra nel pieno della stagione. Le prenotazioni per quindici giorni ormai sono eventi straordinari, ma potrebbero tornare. Per ora, però, si punta sul fine settimana, agganciando il venerdì o il lunedì. Sono formule che si stanno consolidando sempre più".

Veniamo al personale delle strutture turistiche: come procede la preparazione?

"Siamo in moto da mesi, anche se restano alcune difficoltà, specie nel reperire le figure di sala e i bagnini. Molti sono ancora studenti e quindi dobbiamo attendere la fine delle lezioni. Tuttavia, stiamo lavorando con le capitanerie e progettando iniziative di formazione. Per la ristorazione e l’hotellerie stiamo già lavorando a una academy che offra un percorso formativo per garantire personale qualificato nel settore, soprattutto per le figure che risultano più difficili da trovare. A livello di tempistiche non porterà risultati per questa stagione, ma dovrebbe partire prima dell’estate".