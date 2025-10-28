Lascia Santori. Svem, in pole c’è Campanelli

Nella grande partita delle nomine il destino di Andrea Santori era già segnato. Appuntamento subito dopo le elezioni per la resa dei conti in casa Svem, la società regionale che si occupa di fondi Ue. Nell’occhio del ciclone ormai da mesi, l’imprenditore di Monte Urano – uomo ovunque in campo economico, dalla presidenza dell’Its a Camera Marche – ha provato a giocare d’anticipo, prendendo carta e penna, si fa per dire, per rimettere con una mail il mandato nelle mani del governatore Acquaroli.

L’incipit è da manuale: Santori ammette di avere difetti, ma rivendica quanto fatto dal 2022, per costruire un lavoro a supporto dell’economia, alla guida della società che in più di un’occasione (e anche in questa) ha definito "una macchina da corsa". Ma la scelta è quasi obbligata. Acquaroli commenta laconico: "La lettera non era richiesta (mail inviata sabato sera, ndr), ne abbiamo preso atto. Faremo le valutazioni, poi cercheremo di capire il contesto in cui è maturata la scelta". E aggiunge: "È previsto un rinnovo delle organizzazioni e ci sono valutazioni su tutte. Sono scelte che determinano l’azione di governo e vanno fatte con la maggiore attenzione possibile".

Di fatto, Santori è ai saluti, resta da definire l’exit strategy, che potrebbe passare dalle dimissioni del cda, composto (oltre che da lui) da Monica Mancini Cilla e Tablino Campanelli (Noi Moderati), l’indiziato numero per la successione all’imprenditore fermano nell’ambito delle trattative che hanno portato alla composizione della giunta. Nel cda dovrebbe esserci spazio per un rappresentante di Base Popolare di Spacca.

Finito al centro delle polemiche in campagna elettorale per un’inchiesta della giornalista Sandra Amurri – che ha portato anche a un esposto firmato dalla dem Alessia Morani –, Santori è stato sfiduciato nei giorni scorsi anche dal cda dell’Its Smart Academy, che presiedeva. Gli è succeduto Luca Silvestri. Era solo il prologo.

Angelica Malvatani