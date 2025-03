L’assessore Baldelli: "Con le infrastrutture creiamo sviluppo"

GENGA (Ancona)Dal ferro alla gomma. A proposito di infrastrutture fondamentali per il futuro delle Marche. "Domani (oggi, ndr) sarà rotto il diaframma della galleria Trisungo, che avvicinerà il sud delle Marche alla capitale – tiene il punto l’assessore regionale alle infrastrutture, Francesco Baldelli –. Nel nord della regione stiamo già lavorando sulla galleria della Guinza, che collegherà le Marche alla Toscana e il porto di Ancona con quello di Livorno". L’assessore è intervenuto a margine dell’avvio dei lavori a Genga, nella galleria Chiaradovo, sul lotto 2 della Orte-Falconara. "Una galleria che inizia col botto – ha aggiunto –. Le distanze non si misurano più in chilometri, ma in tempi di percorrenza. Ecco perché con le infrastrutture stiamo sbloccando le Marche. In quarantotto mesi di giunta Acquaroli abbiamo realizzato e stiamo realizzando ciò che sembrava impensabile. Qui abbiamo fatto saltare le prime mine per la realizzazione della galleria che renderà più vicino e più veloce il collegamento tra il capoluogo di regione e la capitale, col raddoppio della linea ferroviaria tra Ancona e Roma". Baldelli ha ribadito che investire sulle infrastrutture significa creare "sviluppo economico".Il potenziamento della linea Orte-Falconara rientra tra le opere strategiche del progetto "Cantieri Parlanti", un’iniziativa del gruppo Fs (con le società Rfi e Italferr), condotta in collaborazione col ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sotto l’egida del commissario straordinario Macello. "I cantieri del gruppo Fs ’parlano’ un linguaggio semplice, trasparente e immediato, condiviso con i territori – si legge in una nota del gruppo –, per raccontare la loro storia e la mission, e per rendere i cittadini e gli stakeholder più consapevoli e aggiornati sull’importanza delle opere in corso".