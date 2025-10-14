Le discariche all’ultimo miglio, il nodo del termovalorizzatore

Si scrive "impianto di valorizzazione energetica" o "impianto unico di incenerimento con recupero energetico". Si legge termovalorizzatore. Nel piano regionale di gestione dei rifiuti – licenziato dalla prima giunta Acquaroli dopo una gestazione di quattro anni e a dieci dal precedente – la sterzata impressa dalla Regione è (quasi) tutta alla voce "nuova impiantistica di chiusura del ciclo", dove "la tecnologia di valorizzazione energetica" non solo è indicata come "previsione", ma addirittura assunta con i crismi di "orientamento strategico". E così sia, timbrato e bollinato. Era l’ottobre del 2024, ma il piano non è ancora arrivato in Consiglio regionale. Un paio di avvertenze a beneficio dell’esegesi del piano: la prima è l’orizzonte temporale. Per l’entrata a regime la data è il 2030, dopo una fase "transitoria" nei cinque anni precedenti. La seconda è invece la grande partita della riorganizzazione della governance, che passerà nelle mani della Regione quanto alla gestione della nuova impiantistica, mentre lo "spacchettamento" in ambiti provinciali sopravviverà per le operazioni di raccolta dei rifiuti, per il trasporto e il conferimento in discarica degli scarti non compatibili con la valorizzazione energetica, tenendo tuttavia presente che la direttiva Ue e il Programma nazionale di gestione dei rifiuti (Pngr) pongono già paletti per il 2035, fissando per lo smaltimento in discarica il limite del 10% dei rifiuti prodotti. Ancora prima: più o meno entro il 2029 tutte le discariche delle Marche saranno sature.

A Macerata è già successo senza che in cinque anni si sia riusciti a individuare un sito bis. Not in my back yard (non nel mio cortile), e vai a convincerli, sindaci e comitati. Un pastrocchio. Che intanto sta costando ai maceratesi un occhio dalla testa di aumenti Tari – perché per smaltirli, i rifiuti, bisogna portarli nelle altre province – e poi, peggio, rischia di mettere in moto un pericoloso effetto domino sulle altre discariche, che comunque hanno gli anni contati. E allora: se termovalorizzatore deve essere, non c’è tempo da perdere. (ale. cap.)