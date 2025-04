Le Marche degli scenografi: "Festival dedicato ai grandi". Scarfiotti, omaggio all’Oscar

Come nasce un’opera di cinema? È una domanda che sta molto a cuore a Giancarlo Basili, perché un film è un grande lavoro collettivo, "dove c’è il regista, ci sono gli attori, ma ci sono tante altre figure fondamentali", e senza di loro un regista non potrebbe arrivare al ciak. Basili, maestro della scenografia mondiale, che ha creato le ambientazioni per il cinema di Bellocchio, Avati, Moretti, Ferreri, Salvatores e recentemente per L’Amica Geniale, è il nuovo direttore artistico di Prima Scena, il festival dedicato alla scenografia, parte del brand Scenaria, che toccherà sei città delle Marche con proiezioni di film, mostre, convegni, spettacoli e concerti, che testimoniano e sottolineano come questo territorio abbia radicata in sé una profonda anima visiva che ha allevato grandi visionari, proprio come Basili, nato a Montefiore dell’Aso (Ascoli), con un paesaggio che lo ha guidato anche nelle ambientazioni della serie di Saverio Costanzo.

La partenza di Prima Scena sarà dal 9 all’11 maggio a Potenza Picena, nel Maceratese, con un tributo in forma di mostra, tra bozzetti e fotografie inedite, al concittadino Ferdinando Scarfiotti, scomparso a Los Angeles nel 1994, premio Oscar – e tanti altri riconoscimenti – per L’ultimo imperatore di Bernardo Bertolucci, regista con cui lavorò a lungo, realizzando le scenografie di Ultimo tango a Parigi, Il conformista, Piccolo Buddha e Il tè nel deserto. Proprio in quelle giornate sarà proiettato Il conformista, con gli interventi di Basili e di Marco Tullio Giordana, per il quale lo scenografo ha lavorato. Il 31 maggio, diventerà palcoscenico Senigallia, dove si parlerà di scenografia nell’alta cucina con la conferenza sul tema "La scenografia del piatto", tenuta dallo chef Errico Recanati, e il primo giugno ecco il concerto tributo allo spettacolo televisivo Milleluci con Emilia Zamuner, Massimo Moriconi, Ellade Bandini ed Ettore Carucci.

A Urbino, il 10 giugno, la mostra all’Accademia di Belle Arti su bozzetti degli allievi del regista, animatore e illustratore Simone Massi – originario di Pergola – e sulle sue opere inedite ispirate a "La Calandria" e "La città ideale". Ed ecco i giorni di Montefiore dell’Aso, il 7 e l’8 agosto, in cui i visitatori potranno partecipare al tour del Centro di documentazione scenografica Giancarlo Basili, ospitato al Polo Museale di San Francesco, dove si ammirano bozzetti originali di tanti film firmati Basili ed entrati nella storia.

"Le Marche sono una regione molto ricca di scenografi cinematografici, da Dante Ferretti a Spinotti e Cesarino da Senigallia – racconta lo scenografo, che ha diretto il restauro di un luogo speciale come il cinema Modernissimo di Bologna, dove Prima Scena è stato presentato, grazie alla sua visionarietà profonda – e il festival ha avuto un’idea molto intelligente, raccontare il perché i più grandi scenografi del cinema italiano sono nati dalle Marche". Basili ha poi raccontato i suoi inizi con il regista Luca Ronconi a teatro e di avere imparato tantissimo da Bellocchio e a seguire dalle tante altre collaborazioni, e poi i diciotto anni con Moretti.

Infine, le parole di Mauro Mazziero, presidente e direttore artistico dell’associazione di promozione sociale Centro Culturale. "La scenografia è una grande Arca di Noè, che ha salvato tanti artigiani dall’oblio – dice – e per questo Prima Scena rappresenta la grande imbarcazione in questa terra così ricca di scenografi, dei quali raccontiamo quella capacità di mettere in scena tutto ciò che è bello, tutto ciò che in qualche maniera racconta storia e costume".