Lidia Mangani (Pci): "Più sanità e lavoro, siamo l’alternativa"

Il campo largo a sostegno del candidato presidente Matteo Ricci non è ampio a sufficienza per accogliere tutto l’arco della sinistra. A decidere di restarne fuori è il Pci, che alle regionali del 28 e 29 settembre correrà da solo, lanciando la candidatura di Lidia Mangani come presidente. Pensionata, originaria di Peglio (Pesaro e Urbino), vive dal 1974 ad Ancona, dove ha lavorato come insegnante e dirigente scolastica. Iscritta alla Cgil, all’interno della quale ha ricoperto anche ruoli di dirigenza, ha alle spalle una lunga esperienza politica: dal 1993 al 2001 è stata consigliera comunale ad Ancona e candidata a sindaco nel 1997, prima nelle fila di Rifondazione comunista per poi passare, dopo la scissione, nel Pdci.

Lidia Mangani, perché avete deciso di non appoggiare la candidatura dell’europarlamentare dem Matteo Ricci? "Nei mesi scorsi abbiamo lanciato un appello pubblico per costruire un terzo polo con forze alternative. Abbiamo interpellato anche Rifondazione comunista e il Movimento Cinque Stelle, che alla fine hanno deciso di aggregarsi attorno alla candidatura di Matteo Ricci. Una scelta per noi impossibile, perché non ne condividiamo le politiche di fondo, in primis la questione del riarmo. Al Parlamento europeo Ricci ha votato la risoluzione per la difesa europea e il piano di riarmo per 800 milioni di spesa, risorse che saranno sottratte allo stato sociale. Una decisione che per noi resta inaccettabile".

Quali sono i punti cardine del vostro programma? "Oltre a fare delle Marche una regione schierata contro il riarmo e contro la guerra, fa parte delle nostre priorità interrompere il processo di privatizzazione della sanità iniziato nel secondo mandato dall’ex governatore Spacca, proseguito da Ceriscioli prima e da Acquaroli poi, che ha portato a una stagione di tagli e di chiusure di strutture importanti come i punti nascita e allo smantellamento della sanità territoriale. Il tutto con un’accelerazione fortissima a favore del ruolo dei privati. Poi c’è la dignità per chi lavora, vogliamo un salario minimo di 10 euro. E ancora: proponiamo un piano di risanamento per il territorio col sostegno alle aree protette e un piano regionale per il riuso del patrimonio edilizio inutilizzato".

A quale elettorato guardate? "A quella parte di società che non si riconosce né in un polo, né nell’altro. Se la destra è lontanissima dalla nostra storia, purtroppo anche questo centrosinistra non può essere il nostro schieramento. Abbiamo deciso di presentarci per i tanti che si astengono dal voto, per rappresentare un’alternativa. Abbiamo scelto di compiere un atto di coraggio a disposizione dei marchigiani, per presentare una proposta alternativa per tutti coloro che non si rassegnano allo stato di cose esistente e vogliono impegnarsi per giustizia sociale, pace, democrazia nel lavoro e accesso ai saperi, i principi irrinunciabili della Costituzione antifascista".

Beatrice Grasselli